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Posted 16 ноября, 11:33

Published 16 ноября, 11:33

Modified 16 ноября, 11:38

Updated 16 ноября, 11:38

Около пермского ТЦ «Планета» произошло ДТП с участием автобуса №55

«Стояла скорая». В Перми рядом с ТЦ «Планета» произошло ДТП с участием автобуса №55

16 ноября 2024, 11:33
Фото: ЧП Пермь.

Около пермского ТЦ «Планета» произошло ДТП с участием автобуса №55

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Сегодня, 16 ноября около 16:00, в Перми около ТЦ «Планета» произошла авария с участием автобуса №55. Информацию об этом сообщил читатель Properm.ru.

По словам пермячки, в автобус маршрута №55 врезался автомобиль. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. В соцсетях сообщают, что ДТП привело к пробке.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в Госавтоинспекцию Перми и краевой Минздрав. На момент публикации ответы от ведомств не поступили.

Фото: properm.ru
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#Пермь#Автобус#Скорая помощь#ТЦ Планета
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