«Стояла скорая». В Перми рядом с ТЦ «Планета» произошло ДТП с участием автобуса №55

Posted 16 ноября, 11:33
Published 16 ноября, 11:33
Modified 16 ноября, 11:38
Updated 16 ноября, 11:38
Сегодня, 16 ноября около 16:00, в Перми около ТЦ «Планета» произошла авария с участием автобуса №55. Информацию об этом сообщил читатель Properm.ru.
По словам пермячки, в автобус маршрута №55 врезался автомобиль. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. В соцсетях сообщают, что ДТП привело к пробке.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в Госавтоинспекцию Перми и краевой Минздрав. На момент публикации ответы от ведомств не поступили.