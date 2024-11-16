Строительство объездной дороги в Губахе оценили в 456 миллионов

Дорога будет соединять «Губаху» и садовое общество. Протяженность дороги составит 1,5 км., а ширина — 6 м. Согласно техзаданию, к работам предстоит приступить 25 декабря 2024 года, срок завершения строительства — 24 ноября следующего года. Подать заявку на участие в торгах можно до 28 ноября. Победителя конкурса объявят 3 декабря.



Проект разработало ООО «Проектно-сметное предприятие „Автомост“». Компания зарегистрирована в августе 2011 года в Перми, директором организации является Сергей Ищенко.