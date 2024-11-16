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Posted 16 ноября, 09:22

Published 16 ноября, 09:22

Modified 16 ноября, 09:24

Updated 16 ноября, 09:24

Строительство полуторакилометровой дороги в Губахе власти оценили в 456 млн

Строительство объездной дороги в Губахе оценили в 456 миллионов

16 ноября 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.

Строительство полуторакилометровой дороги в Губахе власти оценили в 456 млн

Сюжет
Госзакупки
Исполнитель будет объявлен в декабре.

Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского округа объявило аукцион на возведение двухполосной дороги к садовому товариществу «Каменный цветок» в объезд ул. Краснооктябрьской. Стоимость контракта — 456 млн 36 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Дорога будет соединять «Губаху» и садовое общество. Протяженность дороги составит 1,5 км., а ширина — 6 м. Согласно техзаданию, к работам предстоит приступить 25 декабря 2024 года, срок завершения строительства — 24 ноября следующего года. Подать заявку на участие в торгах можно до 28 ноября. Победителя конкурса объявят 3 декабря.

Проект разработало ООО «Проектно-сметное предприятие „Автомост“». Компания зарегистрирована в августе 2011 года в Перми, директором организации является Сергей Ищенко.

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#Пермь#Госзакупки#Жкх#Дорога#Строительство#Аукцион#Техническое задание#Губахинский округ
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