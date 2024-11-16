«У таксистов ЕГЭ, город сдают». Пермяки массово жалуются на проблемы с GPS-навигацией

Posted 16 ноября, 11:42
Published 16 ноября, 11:42
Modified 16 ноября, 11:44
Updated 16 ноября, 11:44
Жители Прикамья массово жалуются на проблемы с GPS-навигацией. В телеграм-канале «ЧП Пермь | новости» выложили видеозапись с незадачливой поездкой. Судя по кадрам, автомобиль подъезжал к стеле «Добро пожаловать в Пермь», а навигатор предложил повернуть направо по съезду. Однако поворачивать было некуда.
Один из комментаторов к видео усмехнулся: «У таксистов ЕГЭ, город сдают». Другой пермяк пишет, что сегодня пытался посмотреть маршрут, но геолокацию штормило из стороны в сторону. Еще один пользователь мессенджера отмечает, что якобы неисправно работает веб-сервис «Flightradar24». Согласно опросу, опубликованному в телеграм-канале Properm.ru, сбои с навигацией возникли у более чем у 60 человек.