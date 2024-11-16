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Posted 16 ноября, 11:42

Published 16 ноября, 11:42

Modified 16 ноября, 11:44

Updated 16 ноября, 11:44

Пермяки массово жалуются на сбой GPS-навигации

«У таксистов ЕГЭ, город сдают». Пермяки массово жалуются на проблемы с GPS-навигацией

16 ноября 2024, 11:42
Фото: ideogram.ai.

Пермяки массово жалуются на сбой GPS-навигации

Более 40 подписчиков телеграм-канала Properm.ru сообщили о сбое.

Жители Прикамья массово жалуются на проблемы с GPS-навигацией. В телеграм-канале «ЧП Пермь | новости» выложили видеозапись с незадачливой поездкой. Судя по кадрам, автомобиль подъезжал к стеле «Добро пожаловать в Пермь», а навигатор предложил повернуть направо по съезду. Однако поворачивать было некуда.

Один из комментаторов к видео усмехнулся: «У таксистов ЕГЭ, город сдают». Другой пермяк пишет, что сегодня пытался посмотреть маршрут, но геолокацию штормило из стороны в сторону. Еще один пользователь мессенджера отмечает, что якобы неисправно работает веб-сервис «Flightradar24». Согласно опросу, опубликованному в телеграм-канале Properm.ru, сбои с навигацией возникли у более чем у 60 человек.

Видео: ideogram.ai.
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