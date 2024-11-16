«У таксистов ЕГЭ, город сдают». Пермяки массово жалуются на проблемы с GPS-навигацией

Один из комментаторов к видео усмехнулся: «У таксистов ЕГЭ, город сдают». Другой пермяк пишет, что сегодня пытался посмотреть маршрут, но геолокацию штормило из стороны в сторону. Еще один пользователь мессенджера отмечает, что якобы неисправно работает веб-сервис «Flightradar24». Согласно опросу, опубликованному в телеграм-канале Properm.ru, сбои с навигацией возникли у более чем у 60 человек.