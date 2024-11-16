В Прикамье простились с погибшим на СВО Дмитрием Мамашевым из Красновишерска

Posted 16 ноября, 06:42
Published 16 ноября, 06:42
Modified 16 ноября, 06:46
Updated 16 ноября, 06:46
В ходе СВО на Украине погиб уроженец Красновишерского округа Дмитрий Мамашев. Информация об этом появилась в сообществе администрации муниципалитета.
«Наш земляк защищал Отечество, отстаивал мир для всех нас, для нынешнего и будущего поколений. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким солдата», — пишут власти округа в соцсетях.
Церемония прощания состоялась 15 ноября. Похоронили мужчину в деревне Антипина.
По информации Properm.ru, родился мужчина 17 апреля 1990 года. Был не женат.