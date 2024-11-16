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Posted 16 ноября, 06:42

Published 16 ноября, 06:42

Modified 16 ноября, 06:46

Updated 16 ноября, 06:46

В Прикамье простились с погибшим на СВО Дмитрием Мамашевым из Красновишерска

В Прикамье простились с погибшим на СВО Дмитрием Мамашевым из Красновишерска

16 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI / Администрация Красновишерского округа.
Прощание прошло 15 ноября.

В ходе СВО на Украине погиб уроженец Красновишерского округа Дмитрий Мамашев. Информация об этом появилась в сообществе администрации муниципалитета.

«Наш земляк защищал Отечество, отстаивал мир для всех нас, для нынешнего и будущего поколений. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким солдата», — пишут власти округа в соцсетях.

Церемония прощания состоялась 15 ноября. Похоронили мужчину в деревне Антипина.

По информации Properm.ru, родился мужчина 17 апреля 1990 года. Был не женат.

Фото: Администрация Красновишерского округа
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#Красновишерск#Память#Военная операция#Соболезнования
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