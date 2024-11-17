А это оттепель. Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Совершенно другая ситуация на севере и востоке края: в Губахе с начала ноября выпало 128 мм (175% месячной нормы), в Чердыни 103 мм (143% месячной нормы), в Березниках 77 мм, в Ныробе и Вае 84 мм. В воскресенье обильные осадки на северо-востоке края продолжатся в виде мокрого снега, ожидается дальнейший прирост снежного покрова. Однако в понедельник на фоне усиления затока тепла вместо снега может уже выпадать дождь