А это оттепель. Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Posted 17 ноября, 06:14
Published 17 ноября, 06:14
Modified 17 ноября, 06:16
Updated 17 ноября, 06:16
В Перми за минувшую субботу выпало 4 мм осадков, а с начала месяца уже 59 мм, сообщает руководитель ГИС-Центра ПГИУ Андрей Шихов в своем Telegram-канале. Таким образом, за короткое время была выполнена вся месячная норма ноября по осадкам.
«Впрочем, большая часть этих осадков выпала за первые 4 дня ноября, и пока отклонение от нормы нельзя назвать аномальным», — утверждает Шихов.
Совершенно другая ситуация на севере и востоке края: в Губахе с начала ноября выпало 128 мм (175% месячной нормы), в Чердыни 103 мм (143% месячной нормы), в Березниках 77 мм, в Ныробе и Вае 84 мм. В воскресенье обильные осадки на северо-востоке края продолжатся в виде мокрого снега, ожидается дальнейший прирост снежного покрова. Однако в понедельник на фоне усиления затока тепла вместо снега может уже выпадать дождь
Ожидается, что накопление осадков в ближайшие пять дней продолжится. Максимум снега снова прогнозируется на северо-востоке Прикамья.
Сегодня, 17 ноября, температура воздуха выше нуля будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Сильный снегопад ожидается на востоке Прикамья, на остальной территории слабый и умеренный снег, переходящий в морось и дождь. Днем в Перми потеплеет до +1˚С, по северу региона до +2…+3˚С.
Пока ожидается что оттепель продлится до среды 20 ноября включительно. При этом температуры выше +2˚С в краевом центре может и не быть, поэтому снежный покров должен сохраниться (с учетом ожидаемых снегопадов). В центре города возможен сход снега во второй половине следующей недели.