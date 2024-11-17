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Posted 17 ноября, 14:11

Published 17 ноября, 14:11

Modified 17 ноября, 14:13

Updated 17 ноября, 14:13

Баскетболисты «Пармы» у себя дома уступили питерскому «Зениту»

Баскетболисты «Пармы» у себя дома уступили питерскому «Зениту»

17 ноября 2024, 14:11
Фото: properm.ru.
Сюжет
Парма
Пермская команда по итогам прошлой игры занимала восьмую строчку турнирной таблицы российского чемпионата.

Сегодня, 17 ноября, в Перми прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Баскетболисты петербургского «Зенит» выступили на паркете УДС «Молот» против пермской «Пармы».


Встреча завершилась со счетом 86:74. Следующий матч нашим парням предстоит сыграть 28 ноября в гостях против ЦСКА.

14 ноября «Парма» уступила «Автодору» 76:71 и по итогам прошлой игры находится на восьмой строчке турнирной таблицы.

#Спорт#Парма#Баскетбол#Баскетбольный клуб#Баскетбольный клуб PARMA
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