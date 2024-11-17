Баскетболисты «Пармы» у себя дома уступили питерскому «Зениту»

Posted 17 ноября, 14:11
Published 17 ноября, 14:11
Modified 17 ноября, 14:13
Updated 17 ноября, 14:13
Сегодня, 17 ноября, в Перми прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Баскетболисты петербургского «Зенит» выступили на паркете УДС «Молот» против пермской «Пармы».
Встреча завершилась со счетом 86:74. Следующий матч нашим парням предстоит сыграть 28 ноября в гостях против ЦСКА.
14 ноября «Парма» уступила «Автодору» 76:71 и по итогам прошлой игры находится на восьмой строчке турнирной таблицы.