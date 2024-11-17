Ходят слухи, будто все подорожает. Пермьстат опубликовал данные о росте цен в октябре

Posted 17 ноября, 07:23
Published 17 ноября, 07:23
Modified 17 ноября, 08:06
Updated 17 ноября, 08:06
В октябре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 100,9%, сообщает Пермьстат. Стоимость товаров увеличилась за прошедший месяц на 1,7%.
Одной капустой сыт не будешь
По данным статистического ведомства, за последний месяц больше всего подорожали икра лососевых рыб (на 28,8%), и сама рыба лососевых пород (на 4,9%), солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы (на 4,4%), сельдь солёную (на 3,7%), масло сливочное (на 8,0%), молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 5,6%), сыры (на 5,3%), маргарин (на 4,3%), масло подсолнечное (на 2,6%). Если говорить о росте цен на масло за год, то цена изменилась на 34,11%.
Также за октябрь отмечалось удорожание говядины и баранины, хлеба и хлебобулочных изделий, муки, сливок, сметаны, йогуртов, кисломолочных продуктов, творога, консервов овощных и фруктово-ягодных, шоколада, конфет шоколадных (на 0,7-5,1%).
На 0,2-3,9% в октябре уменьшились цены на продукты из мяса и птицы копчёные, колбасные изделия, субпродукты мясные, чай, творожок детский, сухие молочные смеси, консервы овощные для детского питания.
Увеличилась в сравнении с прошлым годом стоимость овощей, в том числе и сезонных, сообщают статистики. Больше всего выросли цены на свеклу (127,92%), картошку (123,27%), репчатый лук (117,27%), капусту (115,60%) и морковь (109,38). Сильно подешевели за год только свежие огурцы и помидоры (соответственно 63,52% и 80,81%).
Однако за последний месяц белокочанная капуста (98,97%) и морковь (90,01%) незначительно подешевели.
Изменение цен на фрукты и цитрусовые было разносторонним: подорожали груши, виноград, лимоны, бананы, апельсины (на 0,6-15,6%). Одновременно наблюдалось удешевление орехов, ягод замороженных, сухофруктов, яблок (на 1,0-5,2%).
Рост стоимости продовольственных товаров затронул и общественное питание. В кафе, столовых, ресторанах, удорожание продукции составило 1,2-2,0%.
Одежда и обувь тоже дорожают
Цены на непродовольственные товары поднялись в текущем периоде в среднем на 0,9%. На 0,1-5,0% подорожали детская, женская и мужская одежда и обувь, верхний трикотаж, бельё постельное, канцелярские товары, посуда металлическая и стеклянная, товары садоводства, печатные издания. Стоимость ювелирных изделий увеличилась на 8,0%. По группе моющих и чистящих средств отмечался рост цен по большинству товаров в пределах 1-3%. Парфюмерия и косметика менялись в стоимости разнонаправленно: от удешевления пен для бритья (на 6,5%) до удорожания детских кремов (на 7,6%). Поднялись цены на большинство наблюдаемых видов мебели (на 0,3-3,2%).
Подорожали товары групп «телерадиотовары» (на 2,4%), «инструменты и оборудование» (на 2,2%), «персональные компьютеры» (на 0,3%). Отмечалось удешевление некоторых видов наблюдаемых электротоваров и бытовых приборов (на 0,3-2,8%), в то же время в диапазоне от 0,9% до 6,4% поднималась стоимость миксеров, электроутюгов, электропылесосов, машин швейных, батареек электрических.
Индекс цен на медикаменты составил 101,2%, в том числе на ЖНВЛП — 100,8%. Стоимость медицинских товаров увеличилась за месяц на 0,1-2,9%, цены на перевязочные материалы, напротив, на 0,4% снизились.
Зафиксировано удорожание новых легковых автомобилей отечественного и импортного производства, а также подержанных легковых автомобилей импортного производства (на 0,3-1,7%).
Вновь выросли цены на топливо моторное (на 0,7%). Более всего в октябре увеличилась стоимость газового моторного топлива (на 6,6% за месяц, на 20,0% с начала года) и бензина автомобильного марки АИ-98 и выше (на 2,0% и 16,6% соответственно).
Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало снижение стоимости услуг в сфере зарубежного туризма (на 21,0%), экскурсионных услуг (на 15,6%), услуг страхования (на 4,3%), проезда на поездах дальнего следования (на 2,9%), авиаперелётов (на 0,4%).
Повышение цен по всем наблюдаемым группам бытовых услуг сложилось от 0,2% до 5,6%. Также стали дороже услуги банков (на 11,5%), услуги почтовой связи (на 6,6%), услуги физической культуры и спорта (на 6,5%), аренда квартир (на 2,5%), ветеринарные услуги (на 2,3%), медицинские услуги (на 1,3%).