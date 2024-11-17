Ходят слухи, будто все подорожает. Пермьстат опубликовал данные о росте цен в октябре

По данным статистического ведомства, за последний месяц больше всего подорожали икра лососевых рыб (на 28,8%), и сама рыба лососевых пород (на 4,9%), солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы (на 4,4%), сельдь солёную (на 3,7%), масло сливочное (на 8,0%), молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 5,6%), сыры (на 5,3%), маргарин (на 4,3%), масло подсолнечное (на 2,6%). Если говорить о росте цен на масло за год, то цена изменилась на 34,11%.