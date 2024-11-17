properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 12:28

Published 17 ноября, 12:28

Modified 17 ноября, 13:22

Updated 17 ноября, 13:22

На пожаре в Перми погибли женщина, пес и кот

На пожаре в Перми погибли женщина, пес и кот

17 ноября 2024, 12:28
Фото: properm.ru.
В Мотовилихе в квартире на третьем этаже загорелась мебель.

В МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре в квартире третьего этажа на улице Уральской, 109. Читатели Properm.ru прислали в редакцию видео, на котором пожарные выводят через балкон по лестнице из задымленного помещения на третьем этаже.

На пожаре погибли женщина, собака и кошка. Один из пострадавших мужчин находится с серьезным ожоговым поражением в реанимации.

По официальным данным, в квартире на третьем этаже загорелась мебель. Из горящего помещения газодымозащитники МЧС России спасли двух человек. Одного мужчину вывели через балкон по трехколенной лестнице, другого вынесли и передали медикам, он госпитализирован.

Видео: properm.ru.

Еще десять человек, в том числе четверо детей, спасены из задымленного подъезда с помощью спасустройств.

#Видео#Происшествия#Пожар#Пожарные#Пожары#Пожар,гибель на пожаре
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика