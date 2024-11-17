На пожаре в Перми погибли женщина, пес и кот

Posted 17 ноября, 12:28
Published 17 ноября, 12:28
Modified 17 ноября, 13:22
Updated 17 ноября, 13:22
В МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре в квартире третьего этажа на улице Уральской, 109. Читатели Properm.ru прислали в редакцию видео, на котором пожарные выводят через балкон по лестнице из задымленного помещения на третьем этаже.
На пожаре погибли женщина, собака и кошка. Один из пострадавших мужчин находится с серьезным ожоговым поражением в реанимации.
По официальным данным, в квартире на третьем этаже загорелась мебель. Из горящего помещения газодымозащитники МЧС России спасли двух человек. Одного мужчину вывели через балкон по трехколенной лестнице, другого вынесли и передали медикам, он госпитализирован.
Еще десять человек, в том числе четверо детей, спасены из задымленного подъезда с помощью спасустройств.