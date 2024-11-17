Пермскому депутату придется представить в суд сведения о брачных контрактах

Posted 17 ноября, 11:42
Published 17 ноября, 11:42
Modified 17 ноября, 12:11
Updated 17 ноября, 12:11
21 ноября в Пермском краевом суде будут рассматривать новую жалобу на решение первой инстанции по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим топ-менеджерам «Мотовилихинских заводов». Речь идет о взыскании убытков предприятия на сумму 2,76 млн рублей.
Как говорится в судебном решении, «единственным способом защиты интересов государства является взыскание вреда непосредственно с причинителей. Обстоятельство того, что налоговая задолженность в настоящее время не списана, в данном случае не препятствует разрешению вопроса о ее взыскании в порядке деликта. Как обоснованно отмечено истцом, решение суда будет служить основанием для погашения задолженности общества перед бюджетом, что абсолютно исключает „двойное“ взыскание».
11 июля Свердловский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с действующего депутата Заксобрания и бывшего топ-менеджера «Мотовилихи» Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян, а также экс-совладельца ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутатов Госдумы РФ Марата Загидуллова и Рафаэля Гималова, Юрия Медведюка — собственника ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владельца такого же пакета акций Руслана Валитова. С них был взыскан только насчитанная сумма ущерба заводу на 2,76 млрд рублей. Проценты за пользование деньгами на сумму 1,05 млрд рублей по решению суда они возмещать не должны.
Одновременно с тем, Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал Вагаршаку Сарксяну в жалобе на решение первой инстанции, по которому он и его родственники должны представить финансовому управляющему разного рода сведения о имуществе, включая брачные контракты. С запросом об имуществе членов семьи Сарксяна финуправляющий также обратился в ИФНС, что также не устроило Сарксяна. Однако суд не усмотрел в действиях представителя ничего незаконного. Речь идет о спорах в рамках процедуры банкротства Вагаршака Сарксяна.