Пермскому депутату придется представить в суд сведения о брачных контрактах

Одновременно с тем, Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал Вагаршаку Сарксяну в жалобе на решение первой инстанции, по которому он и его родственники должны представить финансовому управляющему разного рода сведения о имуществе, включая брачные контракты. С запросом об имуществе членов семьи Сарксяна финуправляющий также обратился в ИФНС, что также не устроило Сарксяна. Однако суд не усмотрел в действиях представителя ничего незаконного. Речь идет о спорах в рамках процедуры банкротства Вагаршака Сарксяна.