Пермяков к врачу записывает искусственный интеллект

В Пермском крае на линии «122» появился голосовой помощник, сообщают в региональном Минздраве. С его помощью можно записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом. Кроме того, через робота можно отменить запись. Звонки бесплатны с любых операторов связи в России.