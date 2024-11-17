Пермяков к врачу записывает искусственный интеллект

Posted 17 ноября, 06:36
Published 17 ноября, 06:36
Modified 17 ноября, 08:01
Updated 17 ноября, 08:01
В Пермском крае на линии «122» появился голосовой помощник, сообщают в региональном Минздраве. С его помощью можно записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом. Кроме того, через робота можно отменить запись. Звонки бесплатны с любых операторов связи в России.
Голосовой помощник будет работать от двух до трех часов в день, далее время действия робота будет увеличиваться. График работы голосового помощника зависит от нагрузки линии и количества операторов.
Всего с начала 2024 года линией «122» было принято 453 тыс. обращений, сообщили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края. Больше всего звонков от жителей Пермского края поступало по вопросам записи к врачу, вызова врача на дом — 358 тыс. звонков.