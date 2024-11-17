Пьяного пешехода из Кунгура отправили в колонию за гибель мотоциклистки

В июне 2023 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части автомобильной дороги вне населенного пункта. Он был одет во все черное, на одежде не было светоотражающих элементами. Инспекторы сочли, что именно пешеход создал помеху для движения мотоциклам, что привело к ДТП.