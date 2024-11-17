Пьяного пешехода из Кунгура отправили в колонию за гибель мотоциклистки

Posted 17 ноября, 09:04
Published 17 ноября, 09:04
Modified 17 ноября, 09:06
Updated 17 ноября, 09:06
Вступил в силу приговор жителю Кунгура, из-за которого в июне прошлого года погибла пассажирка мотоцикла. Мужчина и его адвокат пытались обжаловать решение городского суда, но во второй инстанции в удовлетворении апелляционной жалобы отказали.
Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 268 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В июне 2023 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по проезжей части автомобильной дороги вне населенного пункта. Он был одет во все черное, на одежде не было светоотражающих элементами. Инспекторы сочли, что именно пешеход создал помеху для движения мотоциклам, что привело к ДТП.
Известно, что 24 июня 2023 года на проезжей части автомобильной дороги «Кунгур — село Насадка» водитель мотоцикла Honda 1996 года рождения допустил наезд на пешехода. После этого он потерял равновесие. В него врезался и опрокинулся идущий следом мотоцикл Honda, которым управлял водитель 1993 года рождения. На обоих мотоциклах ехали пассажирки.
Из-за неосторожных действий пешехода водитель мотоцикла, затормозил, из-за наезда на пешехода и столкновения с ведущим мотоциклом, второй начал неуправляемое движение в направлении встречной полосы, где опрокинулся с последующим съездом в левый кювет. После ДТП все его участники с различными травмами были госпитализированы. В последующем в ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» пассажирка второго мотоцикла скончалась.
Изучив материалы уголовного дела, судебная коллегия пришла к выводу, что инкриминированное подсудимому обвинение, подтверждено собранными по делу доказательствами, судом первой инстанции справедливо назначено наказание, учтены смягчающие и отягчающие обстоятельства, данные о личности, тяжесть совершенного преступления.