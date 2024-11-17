Работник автомойки в пригороде Перми получил травмы во время пожара

Posted 17 ноября, 10:52
Published 17 ноября, 10:52
Modified 17 ноября, 10:55
Updated 17 ноября, 10:55
Из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации оборудования пострадал один из работников автомойки на Верхнемуллинской, рассказали в региональном МЧС. Сообщение о пожаре поступило в субботу, 16 ноября, в 6 часов 32 минуты.
Первые прибывшие сотрудники подразделения пожарной охраны установлени, чтогорит металлическое здание автомойки. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Погибших на пожаре нет. Получил травмы мужчина 1987 года рождения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышел на улицу
Открытое горение ликвидировали в 6 часов 43 минуты.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю выясняют обстоятельства и причина пожара устанавливаются.