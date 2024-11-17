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Posted 17 ноября, 10:52

Published 17 ноября, 10:52

Modified 17 ноября, 10:55

Updated 17 ноября, 10:55

Работник автомойки в пригороде Перми получил травмы во время пожара

Работник автомойки в пригороде Перми получил травмы во время пожара

17 ноября 2024, 10:52
Фото: 1MI.
Автомойка на Верхнемуллинской горела в субботу ранним утром.

Из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации оборудования пострадал один из работников автомойки на Верхнемуллинской, рассказали в региональном МЧС. Сообщение о пожаре поступило в субботу, 16 ноября, в 6 часов 32 минуты.

Первые прибывшие сотрудники подразделения пожарной охраны установлени, чтогорит металлическое здание автомойки. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Погибших на пожаре нет. Получил травмы мужчина 1987 года рождения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышел на улицу

Открытое горение ликвидировали в 6 часов 43 минуты.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю выясняют обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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#Происшествия#Общество#Пожар#Пожар чп
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