Топ-менеджерам пермского завода «Телта» не удалось вернуть дело в Таганский суд

Posted 17 ноября, 04:10
Published 17 ноября, 04:10
Modified 17 ноября, 04:10
Updated 17 ноября, 04:10
Мещанский суд Москвы в понедельник 25 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-владельца пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, бывшего генерального директора предприятия Алексея Высокова, главного бухгалтера Татьяны Гришиной и военпреда Минобороны Алексея Пальмова, следует из данных судебной картотеки. Дело будет рассматривать судья Оксана Горюнова. Она известна после вынесения в декабре 2022 года приговора в 8,5 лет колонии общего режима оппозиционеру Илье Яшину (признан иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
3 сентября судья Таганского суда Светлана Спицына вынесла определение о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела и направила его по месту совершения преступления — в Мещанский суд. Это связано с по местом нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России, куда направлялись документы, содержащие ложные сведения, и на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» условиям госконтракта. Фигуранты дела пытались обжаловать это решение, но безуспешно. В том числе адвокаты указывали на возможную подсудность дела в Ленинском районном суде — по месту нахождения «Телты». Они обосновывали это тем, что более пятидесяти свидетелей проживают в Перми.
Как указывается в апелляционном постановлении Мосгорсуда, адвокаты Игоря Морозова также обжаловали и продление до 23 февраля содержание их подзащитного под стражей в СИЗО. В более мягкой мере пресечения им было отказано.
Все четверо обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, из материалов суда следует, что Морозову вменены действия по созданию организованной преступной группы и руководству ей. Главбух Гришина, говорится в определении, привлекла к соучастию в преступлении военпреда Пальмова. Она же готовила расчеты для обоснования завышенной, как считает следствие, цены для поставки для нужд Минобороны полевого телефонного аппарата «ТА-88»*.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил первый госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Их курировал задержанный позднее генерал Вадим Шамарин.
По версии следствия, Шамарин с апреля 2016 года по октябрь 2023 года получил взятку от гендиректора завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной на сумму 36 миллионов рублей за увеличение закупок по госконтрактам. Как стало известно на минувшей неделе при рассмотрении его апелляционной жалобы на продление ареста в СИЗО во Втором западном окружном военном суде, он заключил досудебное соглашение и признал вину в содеянном. Ранее на Шамарина показали Высоков и Гришина, после чего он был задержан.
В октябре стало известно о задержании из-за взяток от топ-менеджеров «Телты» бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Находясь в колонии по приговору о хищении 1,6 млрд рублей денег Минобороны он дал показания на Шамарина о взятке о топ-менеджеров «Телты».
С 2022 года Минобороны активно судится с пермским телефонным заводом. За это время было подано десять исков от самого военного ведомства и несколько — от связанных с ним структур. Общий объем требований военных заказчиков к «Телте» в судах превышает 100 млн рублей.
* «ТА-88» — военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с индуктором нажимного типа производства СССР/РФ, выпускается с 1988 года. Подобные аппараты выпускаются в Перми на ПТЗ «Телта». Придя на смену ТА-57 после модернизации поступил на вооружение с 1988 года.