Топ-менеджерам пермского завода «Телта» не удалось вернуть дело в Таганский суд

3 сентября судья Таганского суда Светлана Спицына вынесла определение о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела и направила его по месту совершения преступления — в Мещанский суд. Это связано с по местом нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России, куда направлялись документы, содержащие ложные сведения, и на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» условиям госконтракта. Фигуранты дела пытались обжаловать это решение, но безуспешно. В том числе адвокаты указывали на возможную подсудность дела в Ленинском районном суде — по месту нахождения «Телты». Они обосновывали это тем, что более пятидесяти свидетелей проживают в Перми.