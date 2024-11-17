Упал, очнулся, гипс. Пермяк получит десятки тысяч с управляющей компании

Posted 17 ноября, 04:39
Published 17 ноября, 04:39
Modified 17 ноября, 04:39
Updated 17 ноября, 04:39
Пермяк в суде получил с управляющей компании «Стройинвест» компенсацию морального вреда на сумму 30 тыс. рублей. Компанию также оштрафовали на 15 тыс. рублей по закону «О защите прав потребителей», поскольку УК некачественно содержала жилой дом.
Поводом для обращения пермяка в Орджоникидзевский суд, рассказали в инстанции, стали полученные в ноябре прошлого года травмы. Выходя из подъезда своего дома, мужчина поскользнулся на ступеньках, упал на спину и сильно ушибся.
Он обратился в травмпункт за медицинской помощью и в полицию — с сообщением о несчастном случае. Полиция провела проверку, экспертиза установила наличие травм, которые судя по характеру и клиническим проявлениям, образовались от удара в области шеи, возможно в заявленный срок и при указанных обстоятельствах. Также в ходе проверки был установлен факт ненадлежащего содержания (уборки) управляющей компанией придомовой территории многоквартирного жилого дома.
При определении размера компенсации, суд учел фактические обстоятельства причинения вреда, характер нравственных и физических страданий истца вследствие падения, а также характер травмы, степень вины ответчика, а также требования разумности и справедливости, в связи с чем, пришел к выводу, что разумной и справедливой будет компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.