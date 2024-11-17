Упал, очнулся, гипс. Пермяк получит десятки тысяч с управляющей компании

Он обратился в травмпункт за медицинской помощью и в полицию — с сообщением о несчастном случае. Полиция провела проверку, экспертиза установила наличие травм, которые судя по характеру и клиническим проявлениям, образовались от удара в области шеи, возможно в заявленный срок и при указанных обстоятельствах. Также в ходе проверки был установлен факт ненадлежащего содержания (уборки) управляющей компанией придомовой территории многоквартирного жилого дома.