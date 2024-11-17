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Posted 17 ноября, 13:16

Published 17 ноября, 13:16

Modified 17 ноября, 13:18

Updated 17 ноября, 13:18

В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погибли двое взрослых и пострадал ребенок

В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погибли двое взрослых и пострадал ребенок

17 ноября 2024, 13:16
Фото: 1MI.
Автомобиль выехал на встречную полосу.

Сегодня, 17 ноября, днем на автодороге Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП, сообщили в полиции.

Со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль LADA Калина под управлением мужчины 1990 года рождения. Предварительно установлено, что на 9 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем LADA Granta, за рулём которого находилась женщина 1992 года рождения.

В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Калины». Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира второго автомобиля, в том числе ребенок 2017 года рождения

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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#Происшествия
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