В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погибли двое взрослых и пострадал ребенок

Posted 17 ноября, 13:16
Published 17 ноября, 13:16
Modified 17 ноября, 13:18
Updated 17 ноября, 13:18
Сегодня, 17 ноября, днем на автодороге Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП, сообщили в полиции.
Со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль LADA Калина под управлением мужчины 1990 года рождения. Предварительно установлено, что на 9 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем LADA Granta, за рулём которого находилась женщина 1992 года рождения.
В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Калины». Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира второго автомобиля, в том числе ребенок 2017 года рождения
По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.