В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погибли двое взрослых и пострадал ребенок

Со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль LADA Калина под управлением мужчины 1990 года рождения. Предварительно установлено, что на 9 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем LADA Granta, за рулём которого находилась женщина 1992 года рождения.