В Перми прошел митинг за сохранение стадиона «Трудовые резервы» Фоторепортаж

В 2023 году ООО «УК „Уралэстейтгрупп“», которое владеет стадионом «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе, изменило структуру собственников. Изначально у компании было два бенефициара — уроженец Омска Евгений Гордиенко (80% в уставном капитале) и жительница Кемеровской области Снежанна Потапова (20%). В весны 2023 года доли в компании были распределены уже между четырьмя учредителями: по 30% принадлежат бизнесмену из Перми Максиму Блинову и его брату Артему Блинову, участие Гордиенко уменьшилось до 20%, еще 20% сохранила за собой Потапова.