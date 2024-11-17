В Перми прошел митинг за сохранение стадиона «Трудовые резервы» Фоторепортаж

Posted 17 ноября, 09:51
Published 17 ноября, 09:51
Modified 17 ноября, 10:33
Updated 17 ноября, 10:33
Сегодня в Перми прошел митинг против жилой и коммерческой застройки территории стадиона «Трудовые резервы». Мероприятие было согласовано с властями, на него собрались несколько десятков человек.
По словам организаторов, против застройки и сокращения территории спортивного объекта было собрано не менее 300 подписей.
По появившейся в соцсетях информации, на митинге задержали и увезли в полицию одного из участников. Речь идет о нацболе Антоне Беляеве. Позднее его отпустили без составления протокола.
Минувшим летом собственники участка заявили, что реконструкцию стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми компания «СНова» начнет раньше жилой застройки той части зоны комплексного развития территории (КРТ), где находится спортобъект. Уже известно, что площадь объекта без учета беговой составляющей увеличится до 16,5 тыс. кв. м. Стадион вернет себе статус полноценного сертифицированного спорткомплекса круглогодичного использования. Земля под спортобъект перейдет в краевую собственность до начала реконструкции. А сам стадион «Трудовые резервы» станет краевым после окончания работ, которые застройщик проведет за свой счет.
Зона КРТ «Городские горки» находится на площади около 9,3 га. Она ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также ул. Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. В конце марта правительство Пермского края приняло решение установить границы зоны КРТ. Спорткомплекс «Трудовые резервы» занимает часть этой территории — около 1,4 га (14 тыс. кв. м). В Минимущества Прикамья пояснили, что реконструкция спорткомплекса является обязательным условием заключения договора КРТ. В Минспорта подготовили соответствующее отраслевое задание по его наполнению. После реконструкции власти планируют вернуть спорткомплексу статус якорного социального объекта этой территории.
В 2023 году ООО «УК „Уралэстейтгрупп“», которое владеет стадионом «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе, изменило структуру собственников. Изначально у компании было два бенефициара — уроженец Омска Евгений Гордиенко (80% в уставном капитале) и жительница Кемеровской области Снежанна Потапова (20%). В весны 2023 года доли в компании были распределены уже между четырьмя учредителями: по 30% принадлежат бизнесмену из Перми Максиму Блинову и его брату Артему Блинову, участие Гордиенко уменьшилось до 20%, еще 20% сохранила за собой Потапова.