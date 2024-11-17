В Удмуртии на производственный цех упал беспилотник

Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу в Ижевске на ул. Ленина 101, в заводском цеху, сообщил в своем канале глава Удмуртии Александр Бречалов. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. По данному адресу располагается электромеханический завод ИЭМЗ «Купол».