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Posted 17 ноября, 04:42

Published 17 ноября, 04:42

Modified 17 ноября, 07:49

Updated 17 ноября, 07:49

В Удмуртии на производственный цех упал беспилотник

В Удмуртии на производственный цех упал беспилотник

17 ноября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.
Пострадал один человек.

Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу в Ижевске на ул. Ленина 101, в заводском цеху, сообщил в своем канале глава Удмуртии Александр Бречалов. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. По данному адресу располагается электромеханический завод ИЭМЗ «Купол».

«Сохраняйте спокойствие, я буду информировать о деталях», — пишет Бречалов.

На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован.

Один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести.

На месте работают все оперативные службы.

#Происшествия#Общество#Беспилотники
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