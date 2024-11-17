В Удмуртии на производственный цех упал беспилотник

Posted 17 ноября, 04:42
Published 17 ноября, 04:42
Modified 17 ноября, 07:49
Updated 17 ноября, 07:49
Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу в Ижевске на ул. Ленина 101, в заводском цеху, сообщил в своем канале глава Удмуртии Александр Бречалов. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. По данному адресу располагается электромеханический завод ИЭМЗ «Купол».
«Сохраняйте спокойствие, я буду информировать о деталях», — пишет Бречалов.
На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован.
Один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести.
На месте работают все оперативные службы.