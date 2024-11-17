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Posted 17 ноября, 14:55

Published 17 ноября, 14:55

Modified 17 ноября, 14:56

Updated 17 ноября, 14:56

Заместитель мэра Москвы поделился информацией о расселении жилья

Заместитель мэра Москвы поделился информацией о расселении жилья

17 ноября 2024, 14:55
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, по программе реновации новое жилье получили жители 90 домов в Юго-Западном административном округе столицы.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — рассказал заммэра.

Больше всего домов в ЮЗАО расселили в районе Зюзино. Там обладателями новых квартир стали жители 17 старых домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. Аварийные дома после расселения подлежат сносу, а на их месте будут возведены современные новостройки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Конькове договоры на новые квартиры заключили 3,4 тысячи человек.

Также министр поделился информацией о других районах округа:

«В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — рассказал он.

По сообщению mos.ru, всего по программе реновации новое жилье должны получить 116 тысяч москвичей из ЮЗАО.

На осуществление программы в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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