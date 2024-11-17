Заместитель мэра Москвы поделился информацией о расселении жилья

Posted 17 ноября, 14:55
Published 17 ноября, 14:55
Modified 17 ноября, 14:56
Updated 17 ноября, 14:56
«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — рассказал заммэра.
Больше всего домов в ЮЗАО расселили в районе Зюзино. Там обладателями новых квартир стали жители 17 старых домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. Аварийные дома после расселения подлежат сносу, а на их месте будут возведены современные новостройки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Конькове договоры на новые квартиры заключили 3,4 тысячи человек.
Также министр поделился информацией о других районах округа:
«В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — рассказал он.
По сообщению mos.ru, всего по программе реновации новое жилье должны получить 116 тысяч москвичей из ЮЗАО.
На осуществление программы в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.