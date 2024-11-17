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Posted 17 ноября, 16:40

Published 17 ноября, 16:40

Modified 17 ноября, 16:40

Updated 17 ноября, 16:40

Заммэра Москвы рассказал о количестве договоров КРТ, заключённых в 2024 году

Заммэра Москвы рассказал о количестве договоров КРТ, заключённых в 2024 году

17 ноября 2024, 16:40
С начала текущего года Москва подписала шесть соглашений о всестороннем развитии территорий (КРТ) с собственниками земель и недвижимости, находящихся в пределах проектных зон. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы, по вопросам градостроительной политики и строительства.

«На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок — части бывших промзон „Магистральные улицы“, „Южный порт“, „Грайвороново“, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», — пояснил Ефимов.

Территории, о которых идёт речь, расположены в Северном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Южном и Троицком административных округах города. Реализация проектов планируется на сроки от четырех до 17 лет.

«На предусмотренных участках планируется возведение около 1,1 миллиона квадратных метров жилых помещений, а также аналогичного объема промышленных, общественно-деловых и социальных зданий. В числе запланированных объектов — спортивный комплекс и образовательный центр на 2,2 тысячи мест для учащихся и воспитанников. Социальные учреждения будут интегрированы в новые микрорайоны и размещены рядом с жилыми домами», — такой информацией поделился Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества.

В данный момент собственники земель занимаются разработкой проектов, касающихся планировки территорий, в которых определят параметры будущих построек. Об этом пишет mos.ru.

В рамках программы КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы. На местах бывших промышленных зон и малоэффективно используемых участков проектируются дороги, современное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в городе на различных этапах разработки и внедрения находятся 236 проектов с общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Данная инициатива реализуется по поручению мэра Сергея Собянина.

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