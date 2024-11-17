Заммэра Москвы рассказал о количестве договоров КРТ, заключённых в 2024 году

«На предусмотренных участках планируется возведение около 1,1 миллиона квадратных метров жилых помещений, а также аналогичного объема промышленных, общественно-деловых и социальных зданий. В числе запланированных объектов — спортивный комплекс и образовательный центр на 2,2 тысячи мест для учащихся и воспитанников. Социальные учреждения будут интегрированы в новые микрорайоны и размещены рядом с жилыми домами», — такой информацией поделился Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества.