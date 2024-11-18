Аномально теплая неделя с дождями и снегом началась в Пермском крае

Posted 18 ноября, 02:39
Published 18 ноября, 02:39
Modified 18 ноября, 02:41
Updated 18 ноября, 02:41
Жителей Пермского края ожидает очень теплая неделя. В период с 18 по 22 ноября прогнозируется аномалия: температура воздуха будет на +6…+7° выше климатической нормы. На севере Прикамья будут ежедневные осадки, их сумма тоже превысит норму, а на юге региона осадков будет существенно меньше, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Сегодня, 18 ноября, небольшой снег, мокрый снег, дождь, местами осадки станут умеренными. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха в течение суток -2…+3°, ветер юго-западный 5-10 м/с. 19 ноября погодные условия будут аналогичными.
В среду, 20 ноября, сохранятся небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. В течение суток температура воздуха ожидается на уровне -3…+2°, ветер юго-западный 2-7 м/с. На следующий день в регионе будет облачно, пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -5…0°, днем — 3…+2°, на севере -9…-4°. Ветер южный 2-7 м/с.
Пятница, 22 ноября, прогнозируется облачной, со снегом на севере. Ночью -4…+1°, днем -3…+2°, ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Предварительно в выходные в течение суток температура воздуха установится на уровне -1…+4°, также пройдут снег, мокрый снег и дождь, образуется гололедица.