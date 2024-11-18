Аномально теплая неделя с дождями и снегом началась в Пермском крае

Жителей Пермского края ожидает очень теплая неделя. В период с 18 по 22 ноября прогнозируется аномалия: температура воздуха будет на +6…+7° выше климатической нормы. На севере Прикамья будут ежедневные осадки, их сумма тоже превысит норму, а на юге региона осадков будет существенно меньше, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».