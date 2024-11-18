Бастрыкин поручил проверить инцидент с попаданием стекла в глаз пермячки в автобусе

Ранее стало известно, что вечером 14 ноября, около 19:00, в салоне автобуса №51 осколок стекла попал в глаз пассажирке. Информации о состоянии пострадавшей пока нет. «Он [автобус — Properm.ru] хорошенько разогнался, и все лопнуло вдребезги. Автобус дальше поехал, а я вышла, поскольку сначала не поняла, что осколок прилетел, пока не попыталась проморгаться. Похоже, придется обращаться в поликлинику», — рассказывала девушка изданию 59.ru.