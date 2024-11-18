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Posted 18 ноября, 04:31

Published 18 ноября, 04:31

Modified 18 ноября, 04:33

Updated 18 ноября, 04:33

Бастрыкин просит доложить о проверке по лопнувшему стеклу в пермском автобусе

Бастрыкин поручил проверить инцидент с попаданием стекла в глаз пермячки в автобусе

18 ноября 2024, 04:31
Фото: ideogram.ai.

Бастрыкин просит доложить о проверке по лопнувшему стеклу в пермском автобусе

Сюжет
Пермская езда
После случившегося девушка обратилась за медицинской помощью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту оказания небезопасных транспортных услуг после инцидента в пермском автобусе. В минувший четверг, 14 ноября, во время движения в салоне автобуса №51 рухнула и разбилась стеклянная перегородка. В результате происшествия осколок попал в глаз женщине, и ей потребовалась медицинская помощь.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и подготовить доклад о ее предварительных и окончательных итогах. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что вечером 14 ноября, около 19:00, в салоне автобуса №51 осколок стекла попал в глаз пассажирке. Информации о состоянии пострадавшей пока нет. «Он [автобус — Properm.ru] хорошенько разогнался, и все лопнуло вдребезги. Автобус дальше поехал, а я вышла, поскольку сначала не поняла, что осколок прилетел, пока не попыталась проморгаться. Похоже, придется обращаться в поликлинику», — рассказывала девушка изданию 59.ru.

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#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Бастрыкин#Автобус#Ск#Общественный транспорт#Александр Бастрыкин
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