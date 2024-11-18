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Posted 18 ноября, 10:56

Published 18 ноября, 10:56

Modified 18 ноября, 11:05

Updated 18 ноября, 11:05

Бывшего директора кунгурского «Водоканала» оставили под домашним арестом

Бывшего директора кунгурского «Водоканала» оставили под домашним арестом

18 ноября 2024, 10:56
Фото: 1MI/Искра-Кунгур.
Сюжет
Возле кормушки
Андрея Богомолова подозревают в мошенничестве, он был задержан на рабочем месте в середине мая.

Бывший директор кунгурского МУП «Водоканал» Андрей Богомолов пытается обжаловать наложенный следствием арест на его имущество, стало известно журналисту Properm.ru. Как уточнили в суде, речь идет об автомобиле Audi A6. Жалоба адвоката на внесенное в Кунгуре решение поступила в Пермский краевой суд, дата рассмотрения пока не назначена.

Кунгурский городской суд в ноябре вновь удовлетворил ходатайство следствия и продлил Богомолову срок содержания под домашним арестом еще на месяц — до 15 декабря. Жалоба на данное решение на данный момент в суд не поступила.

Ранее стало известно, что следствие в том числе изучает вопрос приобретения в собственность аффилированного Богомолову ООО «Теплосервис» автомобиля BMW X5. Эту машину Богомолов, утверждают источники журналиста Properm.ru, экс-директор муниципального предприятия использовал для личных поездок.

ООО «Теплосервис» до 2023 года был основным поставщиком тепла в социальный сектор Кунгура. В 2020 году с компания стала концессионером на 13 котельных муниципальных образовательных учреждений.

Следствие утверждает, что многие из заключаемых со сторонними контрагентами госконтракты были фиктивными, в реальности работы выполняли штатные сотрудники муниципального «Водоканала». Как и в случае со строительством водовода к домам для многодетных семей. При задержании Богомолова в мае, пресс-служба СУ СКР в официальном пресс-релизе сообщала, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Силовикам стало известно, что Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Директор КГУП от своего имени подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, они получали за это деньги, которые впоследствии обналичивались.

#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупционеры#Коррупция#Борьба с коррупцией#Противодействие коррупции#Коррумпированные полицейские
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