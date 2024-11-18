Бывшего директора кунгурского «Водоканала» оставили под домашним арестом

Posted 18 ноября, 10:56
Published 18 ноября, 10:56
Modified 18 ноября, 11:05
Updated 18 ноября, 11:05
Бывший директор кунгурского МУП «Водоканал» Андрей Богомолов пытается обжаловать наложенный следствием арест на его имущество, стало известно журналисту Properm.ru. Как уточнили в суде, речь идет об автомобиле Audi A6. Жалоба адвоката на внесенное в Кунгуре решение поступила в Пермский краевой суд, дата рассмотрения пока не назначена.
Кунгурский городской суд в ноябре вновь удовлетворил ходатайство следствия и продлил Богомолову срок содержания под домашним арестом еще на месяц — до 15 декабря. Жалоба на данное решение на данный момент в суд не поступила.
Ранее стало известно, что следствие в том числе изучает вопрос приобретения в собственность аффилированного Богомолову ООО «Теплосервис» автомобиля BMW X5. Эту машину Богомолов, утверждают источники журналиста Properm.ru, экс-директор муниципального предприятия использовал для личных поездок.
ООО «Теплосервис» до 2023 года был основным поставщиком тепла в социальный сектор Кунгура. В 2020 году с компания стала концессионером на 13 котельных муниципальных образовательных учреждений.
Следствие утверждает, что многие из заключаемых со сторонними контрагентами госконтракты были фиктивными, в реальности работы выполняли штатные сотрудники муниципального «Водоканала». Как и в случае со строительством водовода к домам для многодетных семей. При задержании Богомолова в мае, пресс-служба СУ СКР в официальном пресс-релизе сообщала, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Силовикам стало известно, что Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Директор КГУП от своего имени подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, они получали за это деньги, которые впоследствии обналичивались.