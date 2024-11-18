Бывшего директора кунгурского «Водоканала» оставили под домашним арестом

Следствие утверждает, что многие из заключаемых со сторонними контрагентами госконтракты были фиктивными, в реальности работы выполняли штатные сотрудники муниципального «Водоканала». Как и в случае со строительством водовода к домам для многодетных семей. При задержании Богомолова в мае, пресс-служба СУ СКР в официальном пресс-релизе сообщала, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Силовикам стало известно, что Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Директор КГУП от своего имени подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, они получали за это деньги, которые впоследствии обналичивались.