Экспорт лесоматериалов из Прикамья в Китай продолжает расти

С начала 2024 года из Пермского края вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции. Для этого оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.