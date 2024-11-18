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Posted 18 ноября, 16:23

Published 18 ноября, 16:23

Modified 18 ноября, 16:24

Updated 18 ноября, 16:24

Экспорт лесоматериалов из Прикамья в Китай вырос на 18 тыс. кубометров

Экспорт лесоматериалов из Прикамья в Китай продолжает расти

18 ноября 2024, 16:23

Экспорт лесоматериалов из Прикамья в Китай вырос на 18 тыс. кубометров

С начала года в Поднебесную вывезено более 175,6 тыс. кубометров леса.

С начала 2024 года из Пермского края вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции. Для этого оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За аналогичный период 2023 года из региона в Китай отправлено чуть более чем 157 тыс. кубометров лесопродукции, оформлено 3073 фитосанитарных сертификатов.

В октябре специалисты Россельхознадзора по результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского лесничества и Закамского лесничества Пермского края, выявили новые очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Площадь превысила 82 тыс. гектаров.

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#Экономика#Лес#Экспорт
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