Экспорт лесоматериалов из Прикамья в Китай продолжает расти

Posted 18 ноября, 16:23
Published 18 ноября, 16:23
Modified 18 ноября, 16:24
Updated 18 ноября, 16:24
С начала 2024 года из Пермского края вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции. Для этого оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
За аналогичный период 2023 года из региона в Китай отправлено чуть более чем 157 тыс. кубометров лесопродукции, оформлено 3073 фитосанитарных сертификатов.
В октябре специалисты Россельхознадзора по результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского лесничества и Закамского лесничества Пермского края, выявили новые очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Площадь превысила 82 тыс. гектаров.