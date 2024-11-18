Энергетики и полиция выявили в Кунгурском округе подпольных майнеров

Posted 18 ноября, 10:00
Published 18 ноября, 10:00
Modified 18 ноября, 10:02
Updated 18 ноября, 10:02
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» совместно с представителями полиции пресекли в Кунгурском муниципальном округе деятельность незаконных майнеров. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
В ходе рейда в одном из населенных пунктов округа энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект. Окруженная забором территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В отдалении от жилого дома находилась бытовка. В торцовой стене хозяйственной постройки были размещены пять вентиляторов. С противоположной стороны был выполнен проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все косвенные признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования, отмечают в компании.
Проведенная специалистами «Пермэнерго» совместно с сотрудниками полиции проверка это подтвердила.
По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тысяч кВт-часов был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба составила более 2 млн. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее стало известно, что в Пермском крае за год потребление населением электроэнергии выросло на 7%. Возможно, виноваты майнеры, говорят энергетики.