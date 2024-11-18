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Posted 18 ноября, 10:00

Published 18 ноября, 10:00

Modified 18 ноября, 10:02

Updated 18 ноября, 10:02

Подпольные майнеры из Кунгура похитили электроэнергии на более чем 2 млн рублей

Энергетики и полиция выявили в Кунгурском округе подпольных майнеров

18 ноября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney.

Подпольные майнеры из Кунгура похитили электроэнергии на более чем 2 млн рублей

Сюжет
Кунгур
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Энергетики пермского филиала «Россети Урал» совместно с представителями полиции пресекли в Кунгурском муниципальном округе деятельность незаконных майнеров. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

В ходе рейда в одном из населенных пунктов округа энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект. Окруженная забором территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В отдалении от жилого дома находилась бытовка. В торцовой стене хозяйственной постройки были размещены пять вентиляторов. С противоположной стороны был выполнен проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все косвенные признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования, отмечают в компании.

Проведенная специалистами «Пермэнерго» совместно с сотрудниками полиции проверка это подтвердила.

По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тысяч кВт-часов был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба составила более 2 млн. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в Пермском крае за год потребление населением электроэнергии выросло на 7%. Возможно, виноваты майнеры, говорят энергетики.

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