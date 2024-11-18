Энергетики и полиция выявили в Кунгурском округе подпольных майнеров

В ходе рейда в одном из населенных пунктов округа энергетики «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный объект. Окруженная забором территория охранялась двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками. В отдалении от жилого дома находилась бытовка. В торцовой стене хозяйственной постройки были размещены пять вентиляторов. С противоположной стороны был выполнен проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все косвенные признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования, отмечают в компании.