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Posted 18 ноября, 02:56

Published 18 ноября, 02:56

Modified 18 ноября, 02:58

Updated 18 ноября, 02:58

В Пушкинской бане появятся точки питания и хамам

Хамам, точки питания и льготы. Инвестор начинает проектирование Пушкинской бани

18 ноября 2024, 02:56
Фото: пресс-служба администрации Перми.

В Пушкинской бане появятся точки питания и хамам

Реализовывать проект будет компания из Екатеринбурга.

Проектом реновации и развития «Пушкинской бани» в Перми в рамках муниципально-частного партнерства займется ООО «Прерогатива», сообщил мэр города Эдуард Соснин.

По словам главы Перми, инвестор должен не только восстановить внешний облик и функционирование бани, но и предусмотреть в банном комплексе дополнительные современные сервисы. После реконструкции в здании хотят открыть парильные отделения, хамам и точки общественного питания. У «Прерогативы» ранее уже реализован подобный проект в одном из банных комплексов в Екатеринбурге.

Сейчас по проекту реконструкции «Пушкинской бани» идут работы с ресурсоснабжающими компаниями. Власти обещают, что скоро инвестор начнет проектирование объекта. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что одновременно посещать обновленный банный комплекс смогут 180 человек. Также инвестор должен организовать льготное посещение для отдельных категорий граждан — стоимость похода в баню не будет превышать 50% от стоимости посещения для тех, кто не относится к льготникам. Кроме того, для детей в возрасте до шести лет поход в «Пушкинскую баню» будет бесплатным.

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#Общество#Пермь#Проект#Екатеринбург#Баня#Пушкинская баня
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