Хамам, точки питания и льготы. Инвестор начинает проектирование Пушкинской бани

Сейчас по проекту реконструкции «Пушкинской бани» идут работы с ресурсоснабжающими компаниями. Власти обещают, что скоро инвестор начнет проектирование объекта. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что одновременно посещать обновленный банный комплекс смогут 180 человек. Также инвестор должен организовать льготное посещение для отдельных категорий граждан — стоимость похода в баню не будет превышать 50% от стоимости посещения для тех, кто не относится к льготникам. Кроме того, для детей в возрасте до шести лет поход в «Пушкинскую баню» будет бесплатным.