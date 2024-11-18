Хамам, точки питания и льготы. Инвестор начинает проектирование Пушкинской бани

Posted 18 ноября, 02:56
Published 18 ноября, 02:56
Modified 18 ноября, 02:58
Updated 18 ноября, 02:58
Проектом реновации и развития «Пушкинской бани» в Перми в рамках муниципально-частного партнерства займется ООО «Прерогатива», сообщил мэр города Эдуард Соснин.
По словам главы Перми, инвестор должен не только восстановить внешний облик и функционирование бани, но и предусмотреть в банном комплексе дополнительные современные сервисы. После реконструкции в здании хотят открыть парильные отделения, хамам и точки общественного питания. У «Прерогативы» ранее уже реализован подобный проект в одном из банных комплексов в Екатеринбурге.
Сейчас по проекту реконструкции «Пушкинской бани» идут работы с ресурсоснабжающими компаниями. Власти обещают, что скоро инвестор начнет проектирование объекта. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что одновременно посещать обновленный банный комплекс смогут 180 человек. Также инвестор должен организовать льготное посещение для отдельных категорий граждан — стоимость похода в баню не будет превышать 50% от стоимости посещения для тех, кто не относится к льготникам. Кроме того, для детей в возрасте до шести лет поход в «Пушкинскую баню» будет бесплатным.