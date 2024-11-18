Из горящей пятиэтажки на Стахановской спасли двух мужчин

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили Properm.ru, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на сообщение о возгорании в 13:43. К месту инцидента выехали 25 человек личного состава и шесть единиц техники. По прибытии сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горят бытовые вещи и мебель в одной из квартир жилого дома.