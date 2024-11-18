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Posted 18 ноября, 10:57

Published 18 ноября, 10:57

Modified 18 ноября, 10:59

Updated 18 ноября, 10:59

В Перми на Стахановской загорелась квартира, пострадали два человека

Из горящей пятиэтажки на Стахановской спасли двух мужчин

18 ноября 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми на Стахановской загорелась квартира, пострадали два человека

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Сегодня днем, 18 ноября, в Перми загорелась квартира в пятиэтажном доме на ул. Стахановская, 59, обратил внимание Telegram-канал «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ». На опубликованной видеозаписи можно увидеть густые черные клубы дыма, которые валят из квартиры на улицу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили Properm.ru, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на сообщение о возгорании в 13:43. К месту инцидента выехали 25 человек личного состава и шесть единиц техники. По прибытии сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горят бытовые вещи и мебель в одной из квартир жилого дома.

По предварительным данным, площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание локализовано в 14:04, ликвидировано в 14:18. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли из квартиры двух мужчин. Идет проверка, устанавливаются обстоятельства и причина произошедшего.

Ранее при пожаре в доме на ул. Менжинского погиб мужчина. А при возгорании двухквартирного дома в поселке Дивья пострадал работник предприятия, который проводил работы по замене крана на газопроводе.

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