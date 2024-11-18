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Posted 18 ноября, 14:59

Published 18 ноября, 14:59

Modified 18 ноября, 15:00

Updated 18 ноября, 15:00

В Перми пройдут мастер-классы с участием легендарных игроков «Спартака»

Мастер-классы для детей в Перми проведут два легендарных футболиста «Спартака»

18 ноября 2024, 14:59
Фото: пресс-служба правителсьтва Пермского края.

В Перми пройдут мастер-классы с участием легендарных игроков «Спартака»

Также пройдет автограф-сессия.

На следующей неделе, 29 ноября, легендарные игроки российского футбольного клуба «Спартак» Егор Титов и Дмитрий Хлестов проведут в Перми мастер-классы и автограф-сессию для детей. Об этом сообщают в правительстве Прикамья.

Мастер-класс пройдет с 14:00 до 15:00 в СК им. Сухарева. С собой необходимо иметь сменную обувь и свой мяч.

Егор Титов — бывший капитан ФК «Спартак» (Москва), экс-игрок сборной России по футболу. 6-кратный чемпион России, один из лучших российских футболистов XXI века, рекордсмен «Спартака» по сыгранным матчам в Чемпионате России. Дмитрий Хлестов — экс-защитник московского «Спартака» и сборной страны, 7-кратный чемпион России по футболу. Оба футболиста выступали за «Спартак» под руководством легендарного тренера Олега Романцева.

В понедельник, 23 сентября в торгово-развлекательном центре «Планета» можно было увидеть FONBET Кубок России по футболу, сфотографироваться и взять автограф у звезд российского футбола.

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#Спорт#Пермь#Футбол
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