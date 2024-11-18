Мастер-классы для детей в Перми проведут два легендарных футболиста «Спартака»

Егор Титов — бывший капитан ФК «Спартак» (Москва), экс-игрок сборной России по футболу. 6-кратный чемпион России, один из лучших российских футболистов XXI века, рекордсмен «Спартака» по сыгранным матчам в Чемпионате России. Дмитрий Хлестов — экс-защитник московского «Спартака» и сборной страны, 7-кратный чемпион России по футболу. Оба футболиста выступали за «Спартак» под руководством легендарного тренера Олега Романцева.