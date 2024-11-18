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Posted 18 ноября, 18:28

Published 18 ноября, 18:28

Modified 18 ноября, 18:30

Updated 18 ноября, 18:30

ХК «Молот» победил «Челмет» из Челябинска 4:1

«Молот» побеждает в первом матче домашней серии

18 ноября 2024, 18:28
Фото: ХК Молот.

ХК «Молот» победил «Челмет» из Челябинска 4:1

Счёт встречи 4:1 в пользу «молотобойцев».

Пермский хоккейный клуб «Молот» переиграл гостей из Челябинска «Челмет» на льду УДС «Молот», в первом матче домашней серии — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

Шайбы у пермяков забросили Денис Голубев, Павел Щербаков, Дмитрий Бойчук и Игорь Зенчиков.

В следующем матче пермяки будут принимать 20 ноября «Южный Урал».

В минувшие выходные стало известно, что клуб расторг контракт с 25-летним нападающим Данилом Пятиным по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, в пресс-службе «Молота» сообщили, что подписан контракт с 27-летним защитником Александром Шурыгиным.

#Спорт#Пермь#Хоккей
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