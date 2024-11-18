«Молот» побеждает в первом матче домашней серии

Posted 18 ноября, 18:28
Published 18 ноября, 18:28
Modified 18 ноября, 18:30
Updated 18 ноября, 18:30
Пермский хоккейный клуб «Молот» переиграл гостей из Челябинска «Челмет» на льду УДС «Молот», в первом матче домашней серии — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).
Шайбы у пермяков забросили Денис Голубев, Павел Щербаков, Дмитрий Бойчук и Игорь Зенчиков.
В следующем матче пермяки будут принимать 20 ноября «Южный Урал».
В минувшие выходные стало известно, что клуб расторг контракт с 25-летним нападающим Данилом Пятиным по обоюдному согласию сторон.
Кроме того, в пресс-службе «Молота» сообщили, что подписан контракт с 27-летним защитником Александром Шурыгиным.