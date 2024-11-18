Неизвестные сообщили о терактах в двух пермских торговых центрах

Posted 18 ноября, 08:40
Published 18 ноября, 08:40
Modified 18 ноября, 08:42
Updated 18 ноября, 08:42
В Перми сегодня днем, 18 ноября, эвакуировали сразу два торговых центра. Неизвестные сообщили об угрозе совершения террористических актов в ТРК «Столица» и ТЦ «Колизей Атриум».
Сотрудники правоохранительных органов выехали к ТЦ, сейчас проводятся проверки, рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности пермяков. В Минтербезе региона напоминают: если вы обнаружили посторонний предмет, немедленно позвоните по номеру 112.
В начале ноября в Полазне неизвестные сообщили о минировании двух школ. Ранее похожие звонки поступали в образовательные учреждения в октябре. В итоге сообщения оказались ложными.