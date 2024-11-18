Неизвестные сообщили о терактах в двух пермских торговых центрах

Сотрудники правоохранительных органов выехали к ТЦ, сейчас проводятся проверки, рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности пермяков. В Минтербезе региона напоминают: если вы обнаружили посторонний предмет, немедленно позвоните по номеру 112.