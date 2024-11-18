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Posted 18 ноября, 08:40

Published 18 ноября, 08:40

Modified 18 ноября, 08:42

Updated 18 ноября, 08:42

Два пермских ТЦ эвакуировали днем 18 ноября из-за сообщений о терактах

Неизвестные сообщили о терактах в двух пермских торговых центрах

18 ноября 2024, 08:40
Фото: properm.ru.

Два пермских ТЦ эвакуировали днем 18 ноября из-за сообщений о терактах

Посетителей и сотрудников немедленно эвакуировали из зданий.

В Перми сегодня днем, 18 ноября, эвакуировали сразу два торговых центра. Неизвестные сообщили об угрозе совершения террористических актов в ТРК «Столица» и ТЦ «Колизей Атриум».

Сотрудники правоохранительных органов выехали к ТЦ, сейчас проводятся проверки, рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности пермяков. В Минтербезе региона напоминают: если вы обнаружили посторонний предмет, немедленно позвоните по номеру 112.

В начале ноября в Полазне неизвестные сообщили о минировании двух школ. Ранее похожие звонки поступали в образовательные учреждения в октябре. В итоге сообщения оказались ложными.

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#Происшествия#Пермь#Торговый центр#Теракт#Торговые центры#Минтербез
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