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Posted 18 ноября, 12:49

Published 18 ноября, 12:49

Modified 18 ноября, 12:56

Updated 18 ноября, 12:56

Обвиняемый во взятках экс-прокурор Сергей Мурай отправился на СВО

Обвиняемый во взятках экс-прокурор Сергей Мурай отправился на СВО

18 ноября 2024, 12:49
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru. properm.ru.
Дзержинский районный суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая.

5 ноября судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева приостановила рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая, информация опубликована в картотеке дел. Как пояснили журналисту Properm.ru в инстанции, суд удовлетворил ходатайство военкомата — Мурай заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО.

Дело в отношении экс-прокурора повторно рассматривалось с 14 марта 2023 года. Он все это время находился под арестом в СИЗО. Приговор был отменен по кассационному представлению прокуратуры, его адвокаты также обжаловали решение.

В июне 2022 года Мурая приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей за коррупционные преступления. Приговор обжаловала прокуратура, так как посчитала, что Мурая нужно лишить классного чина старшего советника юстиции. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд отменил приговор по требованию гособвинения, тогда же Мурая поместили под стражу. При рассмотрении уголовного дела в первый раз бывший прокурор находился под домашним арестом, при повторном — в СИЗО.

Экс-прокурор Мурай был задержан 14 августа 2020 года, на следующий день после его отставки. По версии следствия СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году Сергей Мурай лично и через посредников получил две взятки от руководителей коммерческих организаций н общую сумму 2,7 млн рублей. Помимо этого, с июня 2017 по март 2018 года бывший прокурор был посредником во взяточничестве в крупном размере. Также ему было предъявлено обвинение в семи случаях посредничества в передача взяток в интересах экс-начальника УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также в подстрекательстве к превышению служебных полномочий и служебному подлогу.

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#Общество#Суд#Зона проведения СВО
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