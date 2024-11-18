Опасное производство, про которое писал Properm.ru, должно прекратить нарушать закон

Posted 18 ноября, 10:07
Published 18 ноября, 10:07
Modified 18 ноября, 10:19
Updated 18 ноября, 10:19
После расследования Properm.ru о ситуации в деревне Поповка Кунгурского муниципального округа Пермская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды компанией «Промспецбетон». Напомним, предприятие появилось в 10-30 метрах от жилых домов в 2022 году, причем промышленной зоны тут никогда не было. И Росреестр не раз подтверждал, что земельный участок сейчас используется не по целевому назначению.
Вот только администрация Кунгурского округа в ответ на бесконечные жалобы жителей поменяла Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), теперь тут как будто можно быть заводу. Хотя Генплану округа эти изменения не соответствуют.
Жители отстаивают свои права на спокойную жизнь и здоровье с момента появления стройплощадки. Но никто не может им помочь. Живут под грохот, который может стоять и днем, и ночью.
Роспотребнадзор разъяснил жителям, что завод, который вырос между их домами, III класса опасности, и санитарно-защитная зона у такого производства должна составлять минимум 300 м. Однако первый жилой дом находится от предприятия на расстоянии 10 м. В радиусе 100 м находятся 20 жилых домов, в радиусе 300 м — 96 домов. «Все лето так и продолжали шуметь, никакой спокойной жизни. И это же не только шум, но и цементная пыль, гул пропарочной, запах химикатов, дышать нечем!», — рассказала Татьяна Чикулаева, жительница Поповки Кунгурского района.
Природоохранный прокурор после проверки обратился в суд с иском в защиту прав неограниченного круга лиц. Прокурор потребовал возложить на ООО «Промспецбетон» обязанности разработать паспорта установок очистки газа, организовать эксплуатацию этих установок, оборудовать специальные места отбора проб воздуха, провести инвентаризацию источников выброса загрязняющих веществ, а главное — поставить производство на учет, внести его в список объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Все эти требования природоохранного прокурора «Промспецбетон» должен был выполнить еще в 2023 году, но так и не выполнил.
Проверка природоохранной прокуратуры подтвердила, что производство является таковым — оказывающим негативное влияние на окружающую среду, но на учет не поставлено. Это значит, что отчислений за загрязнение окружающей среды предприятие не производит, и не контролирует выброс этих загрязнений.
За неисполнение предписаний прокурора предприятию выписывали штрафы в течение всего 2023 года: в размере 10 тыс. рублей, 3 тыс. рублей, 50 тыс. рублей. Кроме того постоянно, в течение года, выдавали «предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», требовали поставить опасное производство на необходимый учет. Но «Промспецбетон» не исполнял предписания природоохранной прокуратуры. 2024 год начался с очередной проверки, очередных штрафов и требований «устранить выявленные нарушения».
Суд изучил все акты проверок и предписания, выданные природоохранной прокуратурой, установил, сколько штрафов за полтора года выписано предприятию. Установлено, что предприятие направляло заявки о постановке на государственный учет, но ему было отказано, так как некорректно заполнены документы.
Таким образом, вот уже два года производственная деятельность предприятия осуществляется с нарушением законодательства об охране окружающей среды.
«Им всё время выписывают незначительные штрафы и продляют сроки исполнения предписаний, всё время дают какой-то шанс на исправление, — возмущаются жители. — А мы вынуждены дышать этой пылью. Вредные примеси накапливаются же и в почве, на наших приусадебных участках».
Судом исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. «Промспецбетон» обязано до апреля 2025 года разработать паспорта установок очистки газа, организовать работу этих установок, оборудовать специальные места отбора проб для измерения параметров отходящих газов, поставить, наконец, опасное производство на учет. Жители Поповки уверены, что работу предприятия должны остановить.