Опасное производство, про которое писал Properm.ru, должно прекратить нарушать закон

Роспотребнадзор разъяснил жителям, что завод, который вырос между их домами, III класса опасности, и санитарно-защитная зона у такого производства должна составлять минимум 300 м. Однако первый жилой дом находится от предприятия на расстоянии 10 м. В радиусе 100 м находятся 20 жилых домов, в радиусе 300 м — 96 домов. «Все лето так и продолжали шуметь, никакой спокойной жизни. И это же не только шум, но и цементная пыль, гул пропарочной, запах химикатов, дышать нечем!», — рассказала Татьяна Чикулаева, жительница Поповки Кунгурского района.