Пермский ХК «Молот» попрощался с нападающим и подписал защитника

Posted 18 ноября, 03:58
Published 18 ноября, 03:58
Modified 18 ноября, 04:00
Updated 18 ноября, 04:00
В составе команды пермского хоккейного клуба «Молот» произошли изменения. В минувшие выходные стало известно, что клуб расторг контракт с 25-летним нападающим Данилом Пятиным по обоюдному согласию сторон. Спортсмен перешел в «Молот» из ХК «Челны». В составе пермской команды он провел два матча, в которых не набрал баллов за результативность, а показатель полезности составил -1.
Кроме того, в пресс-службе «Молота» сообщили, что подписан контракт с 27-летним защитником Александром Шурыгиным. С 2012 года он играл за команды системы магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2014/2015 Александр дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в МХК «Стальные Лисы», позже играл за хоккейные клубы «молодежки» — «Динамо СПб», «Спутник» и «Белые медведи».
В ходе OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги Шурыгин выступал в составе «Челмета», «Звезды», «Рубина», «Динамо СПб», ХК «Тамбов», «Ижстали». В сезоне 2021/2022, играя за тюменский «Рубин», завоевал Кубок Петрова. Суммарно в ВХЛ защитник провел 267 матчей, в которых набрал 44 балла за результативность, показатель полезности составил -2. Этот сезон Александр начал в составе ХК «Челны»: в 14 матчах он набрал 4 (0+4) очка по системе «гол+пас», показатель полезности +1.