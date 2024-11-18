Пермский ХК «Молот» попрощался с нападающим и подписал защитника

В составе команды пермского хоккейного клуба «Молот» произошли изменения. В минувшие выходные стало известно, что клуб расторг контракт с 25-летним нападающим Данилом Пятиным по обоюдному согласию сторон. Спортсмен перешел в «Молот» из ХК «Челны». В составе пермской команды он провел два матча, в которых не набрал баллов за результативность, а показатель полезности составил -1.