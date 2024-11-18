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Posted 18 ноября, 03:58

Published 18 ноября, 03:58

Modified 18 ноября, 04:00

Updated 18 ноября, 04:00

Александр Шурыгин — справа на коллаже.

Пермский ХК «Молот» попрощался с нападающим и подписал защитника

18 ноября 2024, 03:58
Фото: пресс-служба ХК «Молот». Александр Шурыгин — справа на коллаже.

В ХК «Молот» расторгли контракт с нападающим и подписали защитника

Защитник Александр Шурыгин сыграл в ВХЛ 267 матчей.

В составе команды пермского хоккейного клуба «Молот» произошли изменения. В минувшие выходные стало известно, что клуб расторг контракт с 25-летним нападающим Данилом Пятиным по обоюдному согласию сторон. Спортсмен перешел в «Молот» из ХК «Челны». В составе пермской команды он провел два матча, в которых не набрал баллов за результативность, а показатель полезности составил -1.

Кроме того, в пресс-службе «Молота» сообщили, что подписан контракт с 27-летним защитником Александром Шурыгиным. С 2012 года он играл за команды системы магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2014/2015 Александр дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в МХК «Стальные Лисы», позже играл за хоккейные клубы «молодежки» — «Динамо СПб», «Спутник» и «Белые медведи».

В ходе OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги Шурыгин выступал в составе «Челмета», «Звезды», «Рубина», «Динамо СПб», ХК «Тамбов», «Ижстали». В сезоне 2021/2022, играя за тюменский «Рубин», завоевал Кубок Петрова. Суммарно в ВХЛ защитник провел 267 матчей, в которых набрал 44 балла за результативность, показатель полезности составил -2. Этот сезон Александр начал в составе ХК «Челны»: в 14 матчах он набрал 4 (0+4) очка по системе «гол+пас», показатель полезности +1.

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