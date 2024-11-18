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Posted 18 ноября, 05:43

Published 18 ноября, 05:43

Modified 18 ноября, 05:45

Updated 18 ноября, 05:45

Пермское предприятие незаконно сеяло кукурузу в защитной полосе реки Чусовая

Пермское предприятие обязали убрать кукурузу и навоз с берега Чусовой

18 ноября 2024, 05:43
Фото: 1MI.

Пермское предприятие незаконно сеяло кукурузу в защитной полосе реки Чусовая

Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

В Прикамье крупное сельскохозяйственное предприятие незаконно использовало земельные участки, засеивая там кукурузу и размещая навоз, сообщает краевая прокуратура.

Во время проверки сотрудниками Чусовской городской прокуратуры было обнаружено, что несколько этих земельных участков, находящихся во владении организации, находятся в прибрежной защитной полосе бассейна Чусовой. Отмечается, что береговая полоса и земли водного фонда этой реки были незаконны включены в границы данных земельных участков.

Помимо того, предприятие ненадлежащим образом обращалось с отходами животноводства. Главе организации внесено представление. Устранение нарушений проконтролирует надзорное ведомство.

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#Земельные участки#Прокуратура#Незаконная деятельность#Нарушения#Чусовая#Животноводство#Предприятие
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