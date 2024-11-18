Пермское предприятие обязали убрать кукурузу и навоз с берега Чусовой

Во время проверки сотрудниками Чусовской городской прокуратуры было обнаружено, что несколько этих земельных участков, находящихся во владении организации, находятся в прибрежной защитной полосе бассейна Чусовой. Отмечается, что береговая полоса и земли водного фонда этой реки были незаконны включены в границы данных земельных участков.