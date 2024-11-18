Пермское предприятие обязали убрать кукурузу и навоз с берега Чусовой

Posted 18 ноября, 05:43
Published 18 ноября, 05:43
Modified 18 ноября, 05:45
Updated 18 ноября, 05:45
В Прикамье крупное сельскохозяйственное предприятие незаконно использовало земельные участки, засеивая там кукурузу и размещая навоз, сообщает краевая прокуратура.
Во время проверки сотрудниками Чусовской городской прокуратуры было обнаружено, что несколько этих земельных участков, находящихся во владении организации, находятся в прибрежной защитной полосе бассейна Чусовой. Отмечается, что береговая полоса и земли водного фонда этой реки были незаконны включены в границы данных земельных участков.
Помимо того, предприятие ненадлежащим образом обращалось с отходами животноводства. Главе организации внесено представление. Устранение нарушений проконтролирует надзорное ведомство.