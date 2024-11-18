Политические партии Прикамья: фальстарт или задел на перспективу?

Posted 18 ноября, 07:50
Published 18 ноября, 07:50
Modified 18 ноября, 08:16
Updated 18 ноября, 08:16
Сразу три проекта закона представит фракция ЛДПР. Один из них — о запрете работы в ночное время «наливаек» в жилых домах — формально внесен депутатом Олегом Постниковым. Однако Постников — лидер фракции либерал-демократов в региональном парламенте, поэтому сомневаться в «партийности» этой инициативы вряд ли имеет смысл.
Другой законопроект от партии Жириновского — об административной ответственности за «недолжный» внешний вид зданий. В частности, предлагается ввести штрафы за нарушения требований к внешнему виду фасадов, включая неправильное размещение рекламы, внешних блоков кондиционеров и изменение архитектурного вида. Интересно, что проект единогласно согласован муниципалитетами — 20 мнений «за», и ни одного выступления «против». Видимо, местных чиновников окончательно «достал» разнобой уличных ландшафтов в прикамских городах и селах. Поэтому «архитектурным» штрафам — ура!
Еще одно предложение от фракции ЛДПР — гарантировать жителям Прикамья спокойный «тихий час», а нарушителей уральской сиесты, посягнувших на право земляков расслабиться на час-другой в обеденное время — немилосердно наказывать рублем. Законопроект предполагает введение «административки» за «нарушения тишины и покоя граждан в дневное время», а именно с 13-00 до 15-00. Все виды посягательств на тишину подробно расписаны — к ним, например, отнесены, «крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, стук по радиаторам и стоякам отопления»…
Если закон будет принят, штрафы для граждан составят от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
Не отставать стараются парламентские коммунисты: еще летом этого года фракция КПРФ внесла в Заксобрание проект закона «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае, и мерах их социальной поддержки». Цель — поддержать граждан, которым на момент окончания Второй мировой войны было менее 18 лет. Для них предлагается ввести льготы, в том числе — право на внеочередной прием в поликлинике, и в государственных учреждениях социального обслуживания, бесплатное ежемесячное посещение музеев, библиотек, концертных залов и прочих учреждений культуры. На момент внесения законопроекта, «стоимость» льгот оценивалась в сумму около 1 млрд 200 млн рублей.
Впрочем, рассмотрение этой инициативы забуксовало. В заключении, подписанном губернатором Дмитрием Махониным, сказано, что принимать закон нет нужды, поскольку регион и так уже «принял на себя добровольные обязательства и установил меры социальной поддержки в отношении отдельных категорий граждан старшего поколения, проживающих в Пермском крае, перенесших тяготы Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте».
15 ноября стало известно, что принятие предложенного коммунистами законопроекта власти региона считают нецелесообразным.
К тому же, заветами Ленина, который писал, что «коммунисты могут и обязаны использовать парламентскую трибуну» левым, пренебрегать совершенно не стоит. Между тем, основные спикеры КПРФ в Заксобрании Пермского края — Ксения Айтакова и Анна Баранова уже давно не радовали своих сторонников яркими выступлениями.
Правда, коммунисты, по обыкновению, пытаются использовать на благо своему рейтингу протестные настроения и привлечь на свою сторону «сердитых» горожан. Например, этим летом организовали сходку в Кировском районе против открытия исправительного центра ФСИН для заключенных. Прошла акция против предполагаемой застройки жильем стадионов «Трудовые резервы» в Мотовилихе и «Кама» в микрорайоне «Владимирский» (Свердловский район). Активно выступает на эту тему, в качестве партийного оратора, депутат от компартии Геннадий Сторожев. Но это — в Пермской городской Думе, где у КПРФ фракция выглядит более активной и смелой, чем в Заксобрании.
Пока же, на фоне малого числа региональных законотворческих инициатив (за это их тоже критикует часть актива) и неясностью с многострадальным законом о детях войны, создается впечатление, что фракция КПРФ в парламенте Пермского края (вторая по численности после «Единой России») начинает сдавать позиции.
Этим могут воспользоваться конкуренты — с одной стороны, «Справедливая Россия», с другой — ЛДПР, активность которой в последние месяцы просто «зашкаливает». Правда, складывается впечатление, что либерал-демократы Прикамья, желая вырваться вперед, взяли фальстарт. Ведь до губернаторских выборов в Пермском крае (и местных в ряде территорий в 2025 году), не говоря уже о выборах в ЗС региона в 2026 — еще слишком далеко. Впрочем, использовать парламентскую трибуну для продвижения партийных законопроектов — никогда не поздно и никогда не рано. Заодно можно и напомнить о партийной идеологии. Главное — излишне не увлекаться, а ведь сегодня «сугубо идеологические» речи, в отличие от начала ХХ века, российская публика воспринимает с недоверием.
Сегодня именно малые партии в краевом парламенте (КПРФ, ЛДПР, эсеры и «Новые люди»), заинтересованы в том, чтобы «вернуть дискуссию» в Заксобрание. «Единая Россия» — слишком сильна, устойчива и широко представлена в округах, на любых выборах она, по любому, возьмет свои минимум 38% (данные опроса ВЦИОМ на начало ноября 2024 года). Поэтому «единороссам» дебаты в Заксобрании региона — одно сотрясение воздуха.
Кстати, уместно вспомнить, что на выборах в ЗС Пермского края в 2021 году, по партийным спискам, «ЕР» получила 33% голосов, КПРФ — почти 23%, «Справедливая Россия» — 11%, ЛДПР — более 9%, «Новые люди» — 8%. По общероссийской социологии, сегодня рейтинг КПРФ — «в районе» 10%, ЛДПР — 9%. Надо думать что в Прикамье, даже с поправкой на местную специфику, ситуация — вполне сопоставима с общей «картинкой» по стране.
Поэтому системной оппозиции в Заксобрании региона важно не почивать на лаврах, а попытаться хоть немного «подогреть» интерес жителей Пермского края к публичной политике, повысить узнаваемость депутатов-партийцев, большинство из которых, как это обычно бывает, вновь попробуют побороться за депутатский мандат. Способ проявить себя у малых партий один — вносить больше актуальных законопроектов и пытаться «создать» вокруг них парламентское и общественное обсуждение. Главное, чтобы «не было скучно».
Ну и, лишь бы не вышло, что большой и пламенный порыв отдельных депутатов и фракций угаснет, не успев толком разгореться. А то вдруг большинство жителей Западного Урала так никогда и не узнают, какие интересные политики и реально полезные для жителей региона идеи есть в стенах Заксобрания. Ну, по крайней мере, в непроявленном виде.
Анатолий Москвин для Properm.ru