Политические партии Прикамья: фальстарт или задел на перспективу?

Этим могут воспользоваться конкуренты — с одной стороны, «Справедливая Россия», с другой — ЛДПР, активность которой в последние месяцы просто «зашкаливает». Правда, складывается впечатление, что либерал-демократы Прикамья, желая вырваться вперед, взяли фальстарт. Ведь до губернаторских выборов в Пермском крае (и местных в ряде территорий в 2025 году), не говоря уже о выборах в ЗС региона в 2026 — еще слишком далеко. Впрочем, использовать парламентскую трибуну для продвижения партийных законопроектов — никогда не поздно и никогда не рано. Заодно можно и напомнить о партийной идеологии. Главное — излишне не увлекаться, а ведь сегодня «сугубо идеологические» речи, в отличие от начала ХХ века, российская публика воспринимает с недоверием.