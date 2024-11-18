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Posted 18 ноября, 10:22

Published 18 ноября, 10:22

Modified 18 ноября, 10:28

Updated 18 ноября, 10:28

Глава СК РФ Бастрыкин проверит видео с конфликтом подростков в Перми

Поочередно извинялись за оскорбления. Бастрыкин проверит конфликт подростков в Перми

18 ноября 2024, 10:22
Фото: пресс-служба СК РФ.

Глава СК РФ Бастрыкин проверит видео с конфликтом подростков в Перми

Сюжет
Детский мир
Инцидент начался с того, что школьник оскорбил мать одного из подростков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту конфликта подростков и мигранта в Перми.

В социальных сетях распространяется информация, что школьника из Таджикистана заставили встать на колени и извиниться за оскорбление матери одного из ребят. Школьники записали извинения мальчика на видео, а потом избили. После этого подвергнутый унижению парень пожаловался своим друзьям, и те силой заставили русских подростков извиниться. В СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, во время которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям по отношению к подросткам.

Фото: chp_prm / Telegram

Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ, Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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