Поочередно извинялись за оскорбления. Бастрыкин проверит конфликт подростков в Перми

В социальных сетях распространяется информация, что школьника из Таджикистана заставили встать на колени и извиниться за оскорбление матери одного из ребят. Школьники записали извинения мальчика на видео, а потом избили. После этого подвергнутый унижению парень пожаловался своим друзьям, и те силой заставили русских подростков извиниться. В СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, во время которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям по отношению к подросткам.