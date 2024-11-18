Предприниматель из Ильинского попался с зарплатой «в конвертах»

Posted 18 ноября, 09:07
Published 18 ноября, 09:07
Modified 18 ноября, 10:13
Updated 18 ноября, 10:13
Прокуратура Ильинского района обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Предприниматель нанял двух работников, трудовой договор в письменной форме с ними не заключил, с заработной платы, выплачиваемой «в конвертах», обязательные отчисления и взносы не производил.
По итогам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление. Как отмечает прокуратура, нарушения устранены, с работниками заключены трудовые договоры, произведены необходимые отчисления. Также работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа.
Месячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в августе 2024 года составила 70 тыс. 487,7 рублей. По сравнению с августом 2023 года она выросла на 18,9%, а с учётом индекса потребительских цен — на 8,6%, сообщает Пермьстат.