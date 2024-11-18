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Posted 18 ноября, 09:07

Published 18 ноября, 09:07

Modified 18 ноября, 10:13

Updated 18 ноября, 10:13

Предприниматель из Прикамья платил сотрудникам зарплату «в конвертах»

Предприниматель из Ильинского попался с зарплатой «в конвертах»

18 ноября 2024, 09:07

Предприниматель из Прикамья платил сотрудникам зарплату «в конвертах»

Двое сотрудников не имели письменных трудовых договоров, отчисления и взносы по ним не проводились.

Прокуратура Ильинского района обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

Предприниматель нанял двух работников, трудовой договор в письменной форме с ними не заключил, с заработной платы, выплачиваемой «в конвертах», обязательные отчисления и взносы не производил.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление. Как отмечает прокуратура, нарушения устранены, с работниками заключены трудовые договоры, произведены необходимые отчисления. Также работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа.

Месячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в августе 2024 года составила 70 тыс. 487,7 рублей. По сравнению с августом 2023 года она выросла на 18,9%, а с учётом индекса потребительских цен — на 8,6%, сообщает Пермьстат.

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#Экономика#Прокуратура
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