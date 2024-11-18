Предприниматель из Ильинского попался с зарплатой «в конвертах»

Месячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в августе 2024 года составила 70 тыс. 487,7 рублей. По сравнению с августом 2023 года она выросла на 18,9%, а с учётом индекса потребительских цен — на 8,6%, сообщает Пермьстат.