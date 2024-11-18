Продавец комиссионного магазина в Перми жестоко избил пенсионера

Posted 18 ноября, 05:28
Published 18 ноября, 05:28
Modified 18 ноября, 05:30
Updated 18 ноября, 05:30
В сети стало распространяться видео, на котором продавец избивает пожилого мужчину, запись опубликована в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости». На видео продавец набрасывается на пенсионера с кулаками, а когда тот падает на пол, пинает его ногами. Мужчина останавливается только после того, как девушка подбегает и кричит ему, чтобы он прекратил избиение. После этого продавец выволок пенсионера на улицу.
Пользователи сети пишут, что инцидент произошел в комиссионном магазине «Победа» на ул. Куйбышева, 71. В полиции сообщили изданию 59.ru, что никто не обращался с жалобой по поводу происшествия.
Комиссионные магазины «Победа» работают по франшизе. Магазин на Куйбышева, 71 зарегистрирован на ИП Бобков Вячеслав Владимирович. Предприниматель проживает в Сызрани. На запрос журналистов 59.ru о причинах такой реакции продавца и наказании злоумышленника ответ пока не получен. Отправитель видео рассказал СМИ, что инцидент произошел в конце лета текущего года. Также знакомый с ситуацией мужчина дал ссылку на страницу того человека, который, по его мнению, напал на пострадавшего. Однако молодой человек ответил журналистам, что живет в Краснодарском крае, и они ошиблись.