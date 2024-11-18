Продавец комиссионного магазина в Перми жестоко избил пенсионера

Комиссионные магазины «Победа» работают по франшизе. Магазин на Куйбышева, 71 зарегистрирован на ИП Бобков Вячеслав Владимирович. Предприниматель проживает в Сызрани. На запрос журналистов 59.ru о причинах такой реакции продавца и наказании злоумышленника ответ пока не получен. Отправитель видео рассказал СМИ, что инцидент произошел в конце лета текущего года. Также знакомый с ситуацией мужчина дал ссылку на страницу того человека, который, по его мнению, напал на пострадавшего. Однако молодой человек ответил журналистам, что живет в Краснодарском крае, и они ошиблись.