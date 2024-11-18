С любителя пострелять по чужим окнам в Чайковском взыскали около 300 тысяч рублей

Posted 18 ноября, 06:17
Published 18 ноября, 06:17
Modified 18 ноября, 06:19
Updated 18 ноября, 06:19
Жители Чайковского добились выплаты компенсации морального вреда от 40-летнего мужчины, стрелявшего по их окнам из пневматического оружия. Злоумышленник решил таким образом развлечься и открыл стрельбу по жилому многоквартирному дому. В результате он повредил два окна и москитные сетки, установленные в одной из квартир.
Уйти от правосудия нарушителю не удалось — его вычислили и привлекли к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). На момент стрельбы в квартире находилась семейная пара с двумя детьми, один из которых был несовершеннолетним. Все потерпевшие испытали сильный стресс, так как всерьез опасались за свою жизнь и жизнь родных. Впоследствии детям понадобились консультация невролога и медикаментозное лечение. Поэтому в суд был подан иск о взыскании компенсаций морального вреда и материального ущерба.
Суд удовлетворил требования и взыскал с нарушителя в пользу пострадавших около 288 тыс. рублей. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов. Несмотря на то, что должника предупредили о возбуждении исполнительных производств, он не исполнил решение суда. В итоге с виновного взыскали исполнительский сбор в размере свыше 20 тыс. рублей. Когда мужчина снова проигнорировал решение суда, ему ограничили право выезда за пределы РФ, арестовали счета и обратили взыскания на зарплату.
В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю сообщают, что после принятых мер принудительного исполнения компенсации морального вреда были взысканы и перечислены пострадавшим. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.