С любителя пострелять по чужим окнам в Чайковском взыскали около 300 тысяч рублей

Уйти от правосудия нарушителю не удалось — его вычислили и привлекли к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). На момент стрельбы в квартире находилась семейная пара с двумя детьми, один из которых был несовершеннолетним. Все потерпевшие испытали сильный стресс, так как всерьез опасались за свою жизнь и жизнь родных. Впоследствии детям понадобились консультация невролога и медикаментозное лечение. Поэтому в суд был подан иск о взыскании компенсаций морального вреда и материального ущерба.