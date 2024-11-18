Сегодня Пермь накроет ледяной дождь

Posted 18 ноября, 04:57
Published 18 ноября, 04:57
Modified 18 ноября, 04:59
Updated 18 ноября, 04:59
Сегодня, 18 ноября, в Прикамье прогнозируется ледяной дождь, гололед и снежный накат, предупреждает краевой МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
На фоне неблагоприятных метеорологических условий могут оборваться линии электропередач (ЛЭП), случиться ЧП на системах ЖКХ, а также заторы и ДТП на дорогах. В такую погоду нужно аккуратнее ходить вблизи домов, так как возрастает риск схода снега с крыши.
Экстренная служба советует пермякам не находиться в это время около деревьев, ЛЭП, а также парковаться вблизи таких объектов. Нужно обесточить дома все электроприборы и следовать правилам пожарной безопасности. Водителям и пешеходам необходимо придерживаться правил дорожного движения.