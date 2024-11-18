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Posted 18 ноября, 04:57

Published 18 ноября, 04:57

Modified 18 ноября, 04:59

Updated 18 ноября, 04:59

В Пермском крае 18 ноября прогнозируются ледяной дождь и гололедица

Сегодня Пермь накроет ледяной дождь

18 ноября 2024, 04:57
Фото: ideogram.ai.

В Пермском крае 18 ноября прогнозируются ледяной дождь и гололедица

МЧС просит водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

Сегодня, 18 ноября, в Прикамье прогнозируется ледяной дождь, гололед и снежный накат, предупреждает краевой МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

На фоне неблагоприятных метеорологических условий могут оборваться линии электропередач (ЛЭП), случиться ЧП на системах ЖКХ, а также заторы и ДТП на дорогах. В такую погоду нужно аккуратнее ходить вблизи домов, так как возрастает риск схода снега с крыши.

Экстренная служба советует пермякам не находиться в это время около деревьев, ЛЭП, а также парковаться вблизи таких объектов. Нужно обесточить дома все электроприборы и следовать правилам пожарной безопасности. Водителям и пешеходам необходимо придерживаться правил дорожного движения.

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