Сегодня Пермь накроет ледяной дождь

На фоне неблагоприятных метеорологических условий могут оборваться линии электропередач (ЛЭП), случиться ЧП на системах ЖКХ, а также заторы и ДТП на дорогах. В такую погоду нужно аккуратнее ходить вблизи домов, так как возрастает риск схода снега с крыши.