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Posted 18 ноября, 07:59

Published 18 ноября, 07:59

Modified 18 ноября, 09:58

Updated 18 ноября, 09:58

В Верещагинском районе прощаются с погибшими на СВО Шистеровым и Старковым

Сегодня в Верещагинском округе прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами

18 ноября 2024, 07:59
Фото: Администрация Верещагинского городского округа.

В Верещагинском районе прощаются с погибшими на СВО Шистеровым и Старковым

Сюжет
Спецоперация
Траурный митинг начнется в 11:30.

В ходе спецоперации на Украине погибли уроженцы Верещагинского округа Вячеслав Шистеров и Сергей Старков. Информацию об этом сообщили власти муниципалитета.

Рядовой Вячеслав Шистеров, оператор мотосрелкового взвода мотострелковой роты, погиб 4 ноября текущего года. Родился мужчина 3 августа 1981 года в деревне Забегалово Очерского района. После школы он отучился на плотника деревообработки, работал в лесной промышленности. У Шистерова остались супруга Ольга и сыновья Кирилл и Михаил. Отпевание Вячеслава состоится сегодня, 18 ноября, в 12:30 в Зюкайском Храме Святого Духа в поселке Зюкайка на ул. Ленина, 6.

Сержант Сергей Старков, наводчик штурмового отделения штурмовой роты МСБ погиб 4 февраля 2024 года около Клещеевки. Он родился 17 июня 1977 года. После школы отслужил в армии, работал монтёром пути. У него остались трое дочерей Анастасия, Алёна и Анна. С мужчиной простились 17 ноября в деревне Елохи.

Церемония прощания с погибшими проходит сегодня с 11:00 во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожной, 16. Начало траурного митинга в 11:30.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Во время атаки в Раменском округе никто не пострадал. Информации о жертвах в результате атаки беспилотника в Павлово-Посадском округе нет. Напомним, что 10 ноября в столице произошла массовая атака БПЛА.

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#Украина#Спецоперация#Погибшие#Церемония прощания#Траурный митинг#Отпевание#Верещагинское округа
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