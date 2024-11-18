Сегодня в Верещагинском округе прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами

Рядовой Вячеслав Шистеров, оператор мотосрелкового взвода мотострелковой роты, погиб 4 ноября текущего года. Родился мужчина 3 августа 1981 года в деревне Забегалово Очерского района. После школы он отучился на плотника деревообработки, работал в лесной промышленности. У Шистерова остались супруга Ольга и сыновья Кирилл и Михаил. Отпевание Вячеслава состоится сегодня, 18 ноября, в 12:30 в Зюкайском Храме Святого Духа в поселке Зюкайка на ул. Ленина, 6.



Сержант Сергей Старков, наводчик штурмового отделения штурмовой роты МСБ погиб 4 февраля 2024 года около Клещеевки. Он родился 17 июня 1977 года. После школы отслужил в армии, работал монтёром пути. У него остались трое дочерей Анастасия, Алёна и Анна. С мужчиной простились 17 ноября в деревне Елохи.



Церемония прощания с погибшими проходит сегодня с 11:00 во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожной, 16. Начало траурного митинга в 11:30.