Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Posted 18 ноября, 03:10
Published 18 ноября, 03:10
Modified 18 ноября, 03:12
Updated 18 ноября, 03:12
В Московской области в ночь на понедельник, 18 ноября, сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу. Атака отражена в Раменском городском округе, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Позже силы ПВО сбили БПЛА в Павлово-Посадском городском округе. На место также выехали экстренные службы. Данных о возможных разрушениях и пострадавших в Telegram-канале Собянина нет.
Чуть более недели назад, 10 ноября, произошла массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье. В результате происшествия пострадала женщина.