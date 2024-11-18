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Posted 18 ноября, 03:10

Published 18 ноября, 03:10

Modified 18 ноября, 03:12

Updated 18 ноября, 03:12

В двух округах Подмосковья в ночь на 18 ноября сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

18 ноября 2024, 03:10
Фото: Изображение Midjourney.

В двух округах Подмосковья в ночь на 18 ноября сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительным данным, никто не пострадал.

В Московской области в ночь на понедельник, 18 ноября, сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу. Атака отражена в Раменском городском округе, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Позже силы ПВО сбили БПЛА в Павлово-Посадском городском округе. На место также выехали экстренные службы. Данных о возможных разрушениях и пострадавших в Telegram-канале Собянина нет.

Чуть более недели назад, 10 ноября, произошла массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье. В результате происшествия пострадала женщина.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Москва#Беспилотники#БПЛА
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