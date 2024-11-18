Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

В Московской области в ночь на понедельник, 18 ноября, сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу. Атака отражена в Раменском городском округе, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на месте работают сотрудники экстренных служб.