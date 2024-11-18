properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 14:04

Published 18 ноября, 14:04

Modified 18 ноября, 14:06

Updated 18 ноября, 14:06

Проводится проверка факта гибели 2 рыбаков в реке в Пермском крае

Следователи проводят проверку факта гибели двух рыбаков сегодня в Прикамье

18 ноября 2024, 14:04
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Проводится проверка факта гибели 2 рыбаков в реке в Пермском крае

Мужчины провалились под лед на реке Сива

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива на территории Верещагинского муниципального округа. Трагедия произошла сегодня, сообщают в СУ СКР по региону.

Верещагинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин в реке Сива. По предварительным данным, днем 18 ноября двое мужчин ловили рыбу и провалились под лед реки Сива, расположенной в Верещагинском муниципальном округе. Их тела обнаружены спасательной службой.

В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Патраковым из ВерещагиноКомандир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВОПо обращению многодетных семей из Кудымкара Бастрыкин распорядился возбудить дело
#Происшествия#Су скр#Верещагино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика