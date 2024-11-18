Следователи проводят проверку факта гибели двух рыбаков сегодня в Прикамье

Posted 18 ноября, 14:04
Published 18 ноября, 14:04
Modified 18 ноября, 14:06
Updated 18 ноября, 14:06
Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива на территории Верещагинского муниципального округа. Трагедия произошла сегодня, сообщают в СУ СКР по региону.
Верещагинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин в реке Сива. По предварительным данным, днем 18 ноября двое мужчин ловили рыбу и провалились под лед реки Сива, расположенной в Верещагинском муниципальном округе. Их тела обнаружены спасательной службой.
В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.