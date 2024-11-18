Следователи проводят проверку факта гибели двух рыбаков сегодня в Прикамье

Верещагинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин в реке Сива. По предварительным данным, днем 18 ноября двое мужчин ловили рыбу и провалились под лед реки Сива, расположенной в Верещагинском муниципальном округе. Их тела обнаружены спасательной службой.