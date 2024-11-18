Стало известно, на сколько могут вырасти в 2025 году штрафы для нарушителей ПДД

В частности, предложено увеличить наказание за непристегнутый ремень безопасности ст. 12.6 — с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. За вождение в состоянии опьянения с нарушителей предложено взыскивать 45 тыс. рублей вместо прежних 30 тыс. рублей. Такое же изменение коснется штрафа за отказ от прохождения медосвидетельствования.