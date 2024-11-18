Стало известно, на сколько могут вырасти в 2025 году штрафы для нарушителей ПДД

Posted 18 ноября, 08:28
Published 18 ноября, 08:28
Modified 18 ноября, 08:29
Updated 18 ноября, 08:29
Штрафы за нарушение правил дорожного движения могут вырасти в России с 1 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы Госдумы.
Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности сегодня, 18 ноября.
В частности, предложено увеличить наказание за непристегнутый ремень безопасности ст. 12.6 — с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. За вождение в состоянии опьянения с нарушителей предложено взыскивать 45 тыс. рублей вместо прежних 30 тыс. рублей. Такое же изменение коснется штрафа за отказ от прохождения медосвидетельствования.
За превышение скорости вместо нынешних 500–5000 рублей будет грозить штраф в размере 750–7500 рублей. Предложены изменения размеров штрафов по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС).
По ст. 12.24 за причинение легкого вреда здоровью при нарушении правил дорожного движения штрафы вырастут с нынешних 2500–5000 рублей до 3700–7500. В случае среднего вреда сумму штрафа с 10–20 тыс. рублей предлагают повысить до 15–30 тыс. рублей.
Предлагается и изменить условия досрочной оплаты штрафа. Сейчас при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить только 50% штрафа. После принятия изменений нужно будет платить 75% от штрафа, срок льготной оплаты вырастет до 30 дней.
За выходные, с 8 по 10 ноября, сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 17 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения.