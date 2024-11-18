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Posted 18 ноября, 13:00

Published 18 ноября, 13:00

Modified 18 ноября, 13:00

Updated 18 ноября, 13:00

«Уралхим» попал в число лидеров ESG-ренкинга компаний промышленного сектора

«Уралхим» попал в число лидеров ESG-ренкинга компаний промышленного сектора

18 ноября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ежегодный ESG-ренкинг российских компаний промышленного сектора.

Ключевые активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК „Уралхим“ и ПАО „Уралкалий“ — вошли в лидирующие группы рейтинга, где представлены компании с передовыми практиками устойчивого развития, которые активно интегрируют ESG-повестку в свою деятельность.

Оценка ESG-профиля компаний была основана на законодательных и нормативных требованиях России в области устойчивого развития, а также на международном опыте и лучших практиках. В итоговый список вошли 72 компании промышленного сектора, которые публиковали отчеты по устойчивому развитию за 2023 год. Для расчета ренкинга НРА исследовало аспекты экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и климат, социальные инвестиции, благотворительность и другие факторы.

Группа «Уралхим» в своей деятельности опирается на принципы устойчивого развития, реализуя мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, развитие регионов присутствия, противодействие изменению климата, повышение энергоэффективности, а также обеспечение экологической безопасности продукции.

Справка:

ESG-ренкинг НРА публикуется с 2021 года. С ежегодным аналитическим обзором и методикой исследования можно познакомиться по ссылке.

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