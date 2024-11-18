«Уралхим» попал в число лидеров ESG-ренкинга компаний промышленного сектора

Оценка ESG-профиля компаний была основана на законодательных и нормативных требованиях России в области устойчивого развития, а также на международном опыте и лучших практиках. В итоговый список вошли 72 компании промышленного сектора, которые публиковали отчеты по устойчивому развитию за 2023 год. Для расчета ренкинга НРА исследовало аспекты экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и климат, социальные инвестиции, благотворительность и другие факторы.