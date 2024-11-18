В Кудымкаре 149 человек получили ключи от новых квартир взамен аварийных жилпомещений

Posted 18 ноября, 13:13
Published 18 ноября, 13:13
Modified 18 ноября, 13:14
Updated 18 ноября, 13:14
В Кудымкаре завершено строительство первой очереди многоквартирного дома по ул. Иакова Шестакова, 14. В пятиэтажном доме администрацией округа выкуплено 46 квартир, в которые в ближайшее время заселится 149 человек, сообщают в краевом минстрое.
Новый дом отличается тем, что во всех помещениях проведена чистовая отделка — установлены натяжные потолки, поклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены необходимой сантехникой и водонагревателями, в каждой кухне установлена электрическая плита. Помещения оборудованы пожарной сигнализацией и пожарными шлангами, приборами учета водоснабжения и электроэнергии. В подъездах, коридорах и по периметру здания установлены светодиодные светильники с датчиками движения и освещенности. Для маломобильных групп населения у входа в здание обустроен специальный пандус. Проектом строительства был предусмотрен высокий класс энергоэффективности жилья.
Также благоустроена дворовая территория с площадками для детей и для занятий спортом.
До конца года завершится строительство второй очереди дома, куда смогут переехать более 40 семей.
Всего для расселения аварийных домов в Кудымкаре будет приобретено 88 квартир общей площадью 3,5 тысячи кв. м. Будет расселено 17 аварийных зданий. Такое решение обеспечит квартирами 288 жителей города, которые смогут переехать из аварийного жилья в новостройки.
В 2022 году 163 жителя аварийных домов в Кудымкаре переехали в соседний дом № 12 на этой же улице.
Всего в Кудымкарском округе за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных программ с 2019 года в новые квартиры переехали 823 человека, расселено порядка 10 тысяч кв. м. аварийного жилья.
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» краевые власти используют разные механизмы для расселения: жители получают денежные возмещения или субсидии на приобретение жилья, строятся новые дома. «Важно, что квартиры новоселам сдаются не с „голыми“ стенами, а уже с отделкой. Комплексную работу по возведению новых многоквартирных домов ведем по всему Пермскому краю», — отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин.