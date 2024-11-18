properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 13:13

Published 18 ноября, 13:13

Modified 18 ноября, 13:14

Updated 18 ноября, 13:14

В Кудымкаре 149 человек получили ключи от новых квартир взамен аварийных жилпомещений

В Кудымкаре 149 человек получили ключи от новых квартир взамен аварийных жилпомещений

18 ноября 2024, 13:13
Фото: администрация губернатора Пермского края.
В первой очереди нового дома — 46 квартир.

В Кудымкаре завершено строительство первой очереди многоквартирного дома по ул. Иакова Шестакова, 14. В пятиэтажном доме администрацией округа выкуплено 46 квартир, в которые в ближайшее время заселится 149 человек, сообщают в краевом минстрое.

Новый дом отличается тем, что во всех помещениях проведена чистовая отделка — установлены натяжные потолки, поклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены необходимой сантехникой и водонагревателями, в каждой кухне установлена электрическая плита. Помещения оборудованы пожарной сигнализацией и пожарными шлангами, приборами учета водоснабжения и электроэнергии. В подъездах, коридорах и по периметру здания установлены светодиодные светильники с датчиками движения и освещенности. Для маломобильных групп населения у входа в здание обустроен специальный пандус. Проектом строительства был предусмотрен высокий класс энергоэффективности жилья.

Также благоустроена дворовая территория с площадками для детей и для занятий спортом.

До конца года завершится строительство второй очереди дома, куда смогут переехать более 40 семей.

Всего для расселения аварийных домов в Кудымкаре будет приобретено 88 квартир общей площадью 3,5 тысячи кв. м. Будет расселено 17 аварийных зданий. Такое решение обеспечит квартирами 288 жителей города, которые смогут переехать из аварийного жилья в новостройки.

В 2022 году 163 жителя аварийных домов в Кудымкаре переехали в соседний дом № 12 на этой же улице.

Всего в Кудымкарском округе за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных программ с 2019 года в новые квартиры переехали 823 человека, расселено порядка 10 тысяч кв. м. аварийного жилья.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» краевые власти используют разные механизмы для расселения: жители получают денежные возмещения или субсидии на приобретение жилья, строятся новые дома. «Важно, что квартиры новоселам сдаются не с „голыми“ стенами, а уже с отделкой. Комплексную работу по возведению новых многоквартирных домов ведем по всему Пермскому краю», — отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин.

#Общество#Кудымкар#Муниципальное жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика