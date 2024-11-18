В Кудымкаре 149 человек получили ключи от новых квартир взамен аварийных жилпомещений

Новый дом отличается тем, что во всех помещениях проведена чистовая отделка — установлены натяжные потолки, поклеены обои и уложен линолеум. Квартиры оснащены необходимой сантехникой и водонагревателями, в каждой кухне установлена электрическая плита. Помещения оборудованы пожарной сигнализацией и пожарными шлангами, приборами учета водоснабжения и электроэнергии. В подъездах, коридорах и по периметру здания установлены светодиодные светильники с датчиками движения и освещенности. Для маломобильных групп населения у входа в здание обустроен специальный пандус. Проектом строительства был предусмотрен высокий класс энергоэффективности жилья.