В Перми резко выросло количество нетрезвых водителей

Posted 18 ноября, 11:35
Published 18 ноября, 11:35
Modified 18 ноября, 11:37
Updated 18 ноября, 11:37
За минувшие выходные, с 15 по 17 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Перми был выявлен 31 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба службы.
Из выявленных нарушителей 17 находились в состоянии алкогольного опьянения, 12 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и два человека сели за руль с признаками опьянения повторно.
Также автоинспекторами было пресечено 59 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам и 58 нарушений ПДД пешеходами.
Заметим, что эти выходные были более продуктивны для инспекторов, чем предыдущие. С 8 по 10 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 17 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения.