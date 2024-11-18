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Posted 18 ноября, 11:35

Published 18 ноября, 11:35

Modified 18 ноября, 11:37

Updated 18 ноября, 11:37

В Перми Госавтоинспекция задержала 31 водителя с признаками опьянения

В Перми резко выросло количество нетрезвых водителей

18 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI.

В Перми Госавтоинспекция задержала 31 водителя с признаками опьянения

За выходные задержан 31 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения.

За минувшие выходные, с 15 по 17 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Перми был выявлен 31 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба службы.

Из выявленных нарушителей 17 находились в состоянии алкогольного опьянения, 12 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и два человека сели за руль с признаками опьянения повторно.

Также автоинспекторами было пресечено 59 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам и 58 нарушений ПДД пешеходами.

Заметим, что эти выходные были более продуктивны для инспекторов, чем предыдущие. С 8 по 10 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 17 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения.

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