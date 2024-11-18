properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 12:42

Published 18 ноября, 12:42

Modified 18 ноября, 12:43

Updated 18 ноября, 12:43

Пермское УФАС в суде доказало законность штрафа РЖД в 600 тыс. рублей

В Перми РЖД не смогли через суд добиться отмены штрафа в 600 тыс. рублей

18 ноября 2024, 12:42
Фото: properm.ru.

Пермское УФАС в суде доказало законность штрафа РЖД в 600 тыс. рублей

Сюжет
Уфас
Ранее штраф был назначен за затягивание в подключении электросети.

Пермское УФАС наказало штрафом ОАО «РЖД» за формализм в процедуре подключения к энергосетям. Попытка железнодорожников в суде аннулировать штраф ни к чему не привела, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Пермское УФАС поступила жалоба одной из территориальных сетевых организаций на филиал ОАО «РЖД» — Трансэнерго, отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии.

К электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого сетевая организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией. ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней требуемых сведений и документов, а затем и вовсе ее аннулировало.

Пермское УФАС установило, что заявка содержала необходимые сведения, соответствующие установленному порядку увеличения мощности, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Следовательно, аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.

За это ОАО «РЖД» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 600 тыс. рублей. Также нарушителя выдано представление об устранении допущенного нарушения.

ОАО «РЖД» пыталось оспорить решение Пермского УФАС в суде. Суд согласился с выводами антимонопольного ведомства.

Летом стало известно, что старшеклассники школы-гимназии №1 Краснокамска планируют отсудить компенсации морального вреда у подразделения ОАО «РЖД». Рано утром, 4 января, 18 школьников и шесть сопровождающих взрослых не смогли уехать с железнодорожной станции Пермь-II в Москву. Проводник сообщил группе путешественников, что их билеты аннулированы.

Читайте также:
Пермское УФАС с начала года выписало 2,3 миллиона рублей штрафов за госзакупкиМуниципальное похоронное агентство в Перми обвиняют в нарушениях при аукционе«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию
#Уфас#Экономика#Пермь#Штраф#Ржд#Пермское уфас#ОАО РЖД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика