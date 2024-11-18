В Перми РЖД не смогли через суд добиться отмены штрафа в 600 тыс. рублей

К электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого сетевая организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией. ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней требуемых сведений и документов, а затем и вовсе ее аннулировало.