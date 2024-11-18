В Перми РЖД не смогли через суд добиться отмены штрафа в 600 тыс. рублей

Posted 18 ноября, 12:42
Published 18 ноября, 12:42
Modified 18 ноября, 12:43
Updated 18 ноября, 12:43
Пермское УФАС наказало штрафом ОАО «РЖД» за формализм в процедуре подключения к энергосетям. Попытка железнодорожников в суде аннулировать штраф ни к чему не привела, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В Пермское УФАС поступила жалоба одной из территориальных сетевых организаций на филиал ОАО «РЖД» — Трансэнерго, отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии.
К электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого сетевая организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией. ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней требуемых сведений и документов, а затем и вовсе ее аннулировало.
Пермское УФАС установило, что заявка содержала необходимые сведения, соответствующие установленному порядку увеличения мощности, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Следовательно, аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.
За это ОАО «РЖД» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 600 тыс. рублей. Также нарушителя выдано представление об устранении допущенного нарушения.
ОАО «РЖД» пыталось оспорить решение Пермского УФАС в суде. Суд согласился с выводами антимонопольного ведомства.
Летом стало известно, что старшеклассники школы-гимназии №1 Краснокамска планируют отсудить компенсации морального вреда у подразделения ОАО «РЖД». Рано утром, 4 января, 18 школьников и шесть сопровождающих взрослых не смогли уехать с железнодорожной станции Пермь-II в Москву. Проводник сообщил группе путешественников, что их билеты аннулированы.