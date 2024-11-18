В Перми стартуют продажи второй очереди жилого комплекса «Причал»

Для удобства будущих новоселов предусмотрены разные инструменты покупки жилья. Например, беспроцентная рассрочка на 7 месяцев или 7 лет. Еще один популярный вариант — программа обмена жилья trade in. С ее помощью можно быстро продать свое жилье и приобрести новую квартиру в «Причале». Сделка проходит в режиме «одного окна», а все хлопоты по продаже девелопер берет на себя.