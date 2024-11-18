В Перми стартуют продажи второй очереди жилого комплекса «Причал»

Posted 18 ноября, 04:00
Published 18 ноября, 04:00
Modified 18 ноября, 04:00
Updated 18 ноября, 04:00
В Перми стартовали продажи квартир в новом доме квартала «Причал»*. Малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса в Верхней Курье возводит федеральный девелопер «Унистрой».
Передача ключей новоселам второй очереди запланирована на апрель 2027 года.
Жилой квартал «Причал» расположен в живописном уголке на первой линии Камы. Рядом — торговый центр, загородный клуб, сосновый бор с эко-тропой, школа и детский сад. На противоположном берегу — прогулочная набережная Камы с фитнес-станциями, велодорожками и ресторанами. Локация идеально подходит тем, кто ценит атмосферу курортной жизни, но хочет оставаться в ритме большого города. Поездка на машине до центра Перми занимает всего 20 минут. До остановок общественного транспорта — 10 минут пешком.
Проект включает шесть домов квартальной застройки. Доминантой квартала станет прогулочный бульвар с выходом на набережную Камы. Архитектура комплекса подчеркивает богатство природного окружения места: комфортная малая этажность, элегантные ритмичные фасады натуральных оттенков.
Приватные дворы без машин создадут ощущение «дома» уже на входе в квартал. Сенсорные сады и обилие зелени помогут перезагрузиться после рабочего дня. Релакс-зоны с беседками и теневыми навесами станут местом встреч друзей и соседей. Воркаут-зоны мотивируют на занятия спортом и зарядят энергией.
Особое внимание архитекторы уделили юным резидентам квартала. Самых маленьких ждут игровые зоны для тренировки интеллекта и мелкой моторики. Ребят постарше — игровые площадки из природных материалов. Первые этажи домов займут кофейни, спортивные студии, детские центры, клиники и многое другое. Будет здесь и собственный частный детский сад.
Жителей и гостей «Причала» встретят дизайнерские холлы с авторской отделкой, бесшумными лифтами, светлыми колясочными и видеодомофонами в теплых тамбурах.
Визитной карточкой квартала станут технологичные решения: высококачественная предчистовая отделка, скрытые коммуникации, «умные» замки с дистанционным управлением. Система автоматизированного учета ресурсов избавит от необходимости снимать показания счетчиков, а собственная газовая котельная позволит навсегда забыть о внезапных отключениях отопления. Еще одно ноу-хау — встроенная система фильтрации воды, благодаря которой пить чистую воду жители смогут прямо из-под крана.
Несомненным преимуществом для первых покупателей нового дома в «Причале» станет разнообразие выбора планировок. Любители панорамных видов оценят квартиры с видом на Каму или сосновый бор. Минималистов ждут эргономичные студии с гардеробными. Ценителей комфорта — просторные европланировки, -двух и -трехкомнатные варианты. Есть и эксклюзивные варианты с террасами на первых этажах.
Для удобства будущих новоселов предусмотрены разные инструменты покупки жилья. Например, беспроцентная рассрочка на 7 месяцев или 7 лет. Еще один популярный вариант — программа обмена жилья trade in. С ее помощью можно быстро продать свое жилье и приобрести новую квартиру в «Причале». Сделка проходит в режиме «одного окна», а все хлопоты по продаже девелопер берет на себя.
Узнайте больше о проекте и успейте выбрать квартиру мечты в офисе компании «Унистрой» или на сайте unistroyrf.ru
Офис продаж:
ул Екатерининская, д 165
пн-пт: 10:00 — 19:00
сб: 10:00 — 16:00
воскресенье — выходной
+7 (342) 200-86-16
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*Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ». Проектная декларация №59-000953 от 08.11.2024 размещена на сайте наш. дом.рф
Условия программы: при приобретении объектов долевого строительства, расположенных в жилом комплексе «Причал», оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. +7 (342) 254-04-82.
Настоящее предложение не является публичной офертой.