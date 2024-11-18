В Пермском крае под лёд провалились и утонули два рыбака

Posted 18 ноября, 10:29
Published 18 ноября, 10:29
Modified 18 ноября, 10:56
Updated 18 ноября, 10:56
На реке Сива в Пермском крае два рыбака провалились под лед. Об этом сообщают в краевом МЧС.
Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды.
На минувшей неделе в Чайковском округе провалился под лед и погиб рыбак Александр Вяткин. Об этом сообщает местный рыболовный клуб ChaikFishingClub. По информации журналиста Properm.ru, мужчина провалился, когда он встал с лодки не неокрепший лед в середине водоема.