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Posted 18 ноября, 10:29

Published 18 ноября, 10:29

Modified 18 ноября, 10:56

Updated 18 ноября, 10:56

В Пермском крае провалились под лед и утонули два рыбака

В Пермском крае под лёд провалились и утонули два рыбака

18 ноября 2024, 10:29
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае провалились под лед и утонули два рыбака

Трагедия произошла на реке Сива.

На реке Сива в Пермском крае два рыбака провалились под лед. Об этом сообщают в краевом МЧС.

Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды.

На минувшей неделе в Чайковском округе провалился под лед и погиб рыбак Александр Вяткин. Об этом сообщает местный рыболовный клуб ChaikFishingClub. По информации журналиста Properm.ru, мужчина провалился, когда он встал с лодки не неокрепший лед в середине водоема.

#Происшествия#Утонул
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