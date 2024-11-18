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Posted 18 ноября, 10:18

Published 18 ноября, 10:18

Modified 18 ноября, 10:20

Updated 18 ноября, 10:20

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Патраковым из Верещагино

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Патраковым из Верещагино

18 ноября 2024, 10:18
Фото: 1MI / Администрация Верещагинского городского округа.
Начало церемонии прощания в 11:00.

В ходе СВО на Украине 12 сентября погиб 30-летний стрелок мотострелкового отделения, Игорь Патраков из Верещагино. Прощание с ним пройдет завтра.

Игорь Патраков родился в 1994 году в Верещагино. Он закончил Зюкайскую среднюю школу, после чего работал в строительной отрасли. «Глава семейства, папа, брат. Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования супруге Екатерине Александровне Боталовой, сестре Светлане Сергеевне Неждановой, всем родным близким Игоря», — пишут местные власти.

Прощание с погибшим пройдет 19 ноября во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожная, 16. Начало траурного митинга — в 11:30. Отпевание будет проходить в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на ул. Жукова, 21 А.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации погибли два уроженца Верещагинского округа Вячеслав Шистеров и Сергей Старков. Прощание с ними проводят сегодня с 11:00 утра.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2024 года. О количестве погибших с российской стороны в ходе боевых действий неизвестно. О сроках окончания СВО информации нет.

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