В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Патраковым из Верещагино

Posted 18 ноября, 10:18
Published 18 ноября, 10:18
Modified 18 ноября, 10:20
Updated 18 ноября, 10:20
В ходе СВО на Украине 12 сентября погиб 30-летний стрелок мотострелкового отделения, Игорь Патраков из Верещагино. Прощание с ним пройдет завтра.
Игорь Патраков родился в 1994 году в Верещагино. Он закончил Зюкайскую среднюю школу, после чего работал в строительной отрасли. «Глава семейства, папа, брат. Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования супруге Екатерине Александровне Боталовой, сестре Светлане Сергеевне Неждановой, всем родным близким Игоря», — пишут местные власти.
Прощание с погибшим пройдет 19 ноября во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожная, 16. Начало траурного митинга — в 11:30. Отпевание будет проходить в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на ул. Жукова, 21 А.
Ранее сообщалось, что во время спецоперации погибли два уроженца Верещагинского округа Вячеслав Шистеров и Сергей Старков. Прощание с ними проводят сегодня с 11:00 утра.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2024 года. О количестве погибших с российской стороны в ходе боевых действий неизвестно. О сроках окончания СВО информации нет.