В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Патраковым из Верещагино

Прощание с погибшим пройдет 19 ноября во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожная, 16. Начало траурного митинга — в 11:30. Отпевание будет проходить в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на ул. Жукова, 21 А.